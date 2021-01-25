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На российского лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию. Жалобщики увидели в действиях спортсмена «нападение»

Два человека написали заявление на российского лыжника, который, по их мнению, напал на финского спортсмена на этапе Кубка мира.

«В отношении российского лыжника Александра Большунова было написано заявление о преступлении в управлении полиции [региона] Хяме. <...> Полиция [города] Лахти в настоящее время расследует, были ли в данном случае признаки нападения», — сообщает 25 января телеканал MTV3.

Заявление на россиянина написали два человека, имена которых не называются. Они настаивают на том, что лыжник из РФ якобы совершил «нападение» на финна Йони Мяки.

В полиции пообещали провести предварительное расследование по делу.

Накануне российский лыжник Большунов попытался ударить финна ещё на трассе, а после финиша сбил его с ног. Победу в итоге одержала Норвегия. Финляндия — вторая, а Россия завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения четырехкратного призёра Олимпиады по лыжным гонкам.

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Комментарии (31)

SERGEY111
Ну теперь Сашку допустят участвовать только в дагестанском биатлоне .
killbeachtrash
И правильно сделал. Президент же сказал про особенности выживания в питерской подворотни "Учиться давать в морду", теперь это отрабатывается и на лыжных гонках. Приедет медаль точно получит.Не посрамил честь страны.
Romamenn
Пора Большунову переходить а биатлон. Для смены обстановки. А там еше и ружье дадут....подрезать не посмеют.
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