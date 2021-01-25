На российского лыжника Большунова написали заявление в финскую полицию. Жалобщики увидели в действиях спортсмена «нападение»

Два человека написали заявление на российского лыжника, который, по их мнению, напал на финского спортсмена на этапе Кубка мира.



«В отношении российского лыжника Александра Большунова было написано заявление о преступлении в управлении полиции [региона] Хяме. <...> Полиция [города] Лахти в настоящее время расследует, были ли в данном случае признаки нападения», — сообщает 25 января телеканал MTV3.

Заявление на россиянина написали два человека, имена которых не называются. Они настаивают на том, что лыжник из РФ якобы совершил «нападение» на финна Йони Мяки.