На федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти днем 29 января наконец устраняют последствия ДТП с большегрузом, которое произошло накануне утром. Чтобы убрать опрокинувшийся цементовоз, ночью его разгружали вручную.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», днем 29 января движению по трассе «Кола» в районе деревни Разметелево все еще мешает опрокинутый цементовоз, который лежит на проезжей части уже больше суток. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Мурманском шоссе в сторону Петербурга тянется больше 4 километров, а в обратную сторону плотно от КАД.