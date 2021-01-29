На федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти днем 29 января наконец устраняют последствия ДТП с большегрузом, которое произошло накануне утром. Чтобы убрать опрокинувшийся цементовоз, ночью его разгружали вручную.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», днем 29 января движению по трассе «Кола» в районе деревни Разметелево все еще мешает опрокинутый цементовоз, который лежит на проезжей части уже больше суток. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Мурманском шоссе в сторону Петербурга тянется больше 4 километров, а в обратную сторону плотно от КАД.
Машина оказалась слишком тяжелой. Как рассказали 47News в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», у подрядчика, который обслуживает трассу, не нашлось подходящей техники. Грузовик весит под сотню тонн. В результате удалось договориться и вызвать на место кран грузоподъемностью 125 тонн. А ночью, по информации издания, сухой цемент, который перевозил большегруз, перегружали лопатами, чтобы облегчить цистерну.
Авария на 22-м километре трассы «Кола» произошла около половины десятого утра 28 января. Цементовоз Iveco столкнулся с легковым автомобилем FIAT, проломил разделитель и опрокинулся на встречную полосу. Водителя «Фиата» госпитализировали.