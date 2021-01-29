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Петербург в ожидании уличного протеста. На Дворцовой подготовка полиции совпала с тренировкой военных

Открыточный вид города на Неве обезображен металлическими конструкциями. Их придется наблюдать во время променада по Дворцовой, Сенатской и Невскому.

Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Подготовку Петербурга ко второй акции протеста заметили фотографы «Фонтанки» 29 января. Организаторы — штабы оппозиционера Навального — анонсировали его в соцсетях. Заявку на митинг не подавали, поэтому акция по умолчанию считается несанкцинированной, а призывы к ней — незаконны.

Невский проспект у площади Восстания<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект у площади Восстания

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект, перекресток с набережной канала Грибоедова<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Невский проспект, перекресток с набережной канала Грибоедова

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Ко второй половине пятницы временные ограждения установлены: на площади Восстания, у ТРК «Галерея», Московского вокзала, вестибюля станции метро «Площадь Восстания». Отдельно в кольцо взяли стелу на площади Восстания — памятник Городу-Герою Ленинграду.

автор видео Юлия Гильмшина / «Фонтанка.ру»

В этом районе в прошлую субботу, 23 января, не без помощи полицейских дубинок закончилось шествие сторонников Навального. Перед этим участники протеста остановили движение транспорта, превратив Невский проспект в пешеходный. На Сенатской площади, откуда стартовали несогласные, забор пока выставлен частично.

Сенатская площадь&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Сенатская площадь 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Сенатская площадь&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Сенатская площадь 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Сенатская площадь&nbsp;<br><br>автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Сенатская площадь 

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Обзавелась спецобрудованием и главная магистраль Петербурга. Заграждения выставлены у станции метро «Гостиный двор» и напротив лютеранского собора Петра и Павла Петрикирхе. Также оградительные конструкции приготовлены для развертывания на Большой Конюшенной улице, канале Грибоедова, пешеходной части Большой Морской (от Невского до Дворцовой площади).

Большая Морская улица&nbsp;<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Большая Морская улица 

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На самой Дворцовой помимо ограждения напоказ выставлены три радиостанции на базе КамАЗа. Несмотря на устрашающий вид Р-166 «Артек», в пресс-службе ЗВО «Фонтанку» заверили, что машины связи стоят под окнами штаба Западного военного округа в рамках тренировки и к вечеру покинут центр города.

Не согласованные с властями акции протеста прошли 23 января в сотне городов России. С призывом выходить на улицы выступил вернувшийся из Германии и задержанный на 30 суток Алексей Навальный. Свое обращение он подкрепил фильмом про геленджикский дворец. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от 5 до 20 тысяч человек. Официальной статистики за неделю так и не появилось. Были задержаны около 500 митингующих, они привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции и участие в массовом мероприятии с созданием помех транспорту. Возбуждены уголовные дела по фактам блокировки объектов транспортной инфраструктуры, насилия в отношении представителей власти и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Дворцовая площадь<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Дворцовая площадь

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
Город подготовился,теперь пусть готовятся протестующие,Собирают вещмешок с тапочками,если задержат за агрессивное поведение. Памперсы надеть перед выходом,в автозаках туалетов нет,зубная паста,щетка,мыло,туалетная бумага,вода и сухой паек,смена белья,шерстяные носки. Чтобы комфортно сидеть в ожидании протоколов.
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