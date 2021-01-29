Подготовку Петербурга ко второй акции протеста заметили фотографы «Фонтанки» 29 января. Организаторы — штабы оппозиционера Навального — анонсировали его в соцсетях. Заявку на митинг не подавали, поэтому акция по умолчанию считается несанкцинированной, а призывы к ней — незаконны.

В этом районе в прошлую субботу, 23 января, не без помощи полицейских дубинок закончилось шествие сторонников Навального. Перед этим участники протеста остановили движение транспорта, превратив Невский проспект в пешеходный. На Сенатской площади, откуда стартовали несогласные, забор пока выставлен частично.

Обзавелась спецобрудованием и главная магистраль Петербурга. Заграждения выставлены у станции метро «Гостиный двор» и напротив лютеранского собора Петра и Павла Петрикирхе. Также оградительные конструкции приготовлены для развертывания на Большой Конюшенной улице, канале Грибоедова, пешеходной части Большой Морской (от Невского до Дворцовой площади).

На самой Дворцовой помимо ограждения напоказ выставлены три радиостанции на базе КамАЗа. Несмотря на устрашающий вид Р-166 «Артек», в пресс-службе ЗВО «Фонтанку» заверили, что машины связи стоят под окнами штаба Западного военного округа в рамках тренировки и к вечеру покинут центр города.



Не согласованные с властями акции протеста прошли 23 января в сотне городов России. С призывом выходить на улицы выступил вернувшийся из Германии и задержанный на 30 суток Алексей Навальный. Свое обращение он подкрепил фильмом про геленджикский дворец. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от 5 до 20 тысяч человек. Официальной статистики за неделю так и не появилось. Были задержаны около 500 митингующих, они привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции и участие в массовом мероприятии с созданием помех транспорту. Возбуждены уголовные дела по фактам блокировки объектов транспортной инфраструктуры, насилия в отношении представителей власти и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

