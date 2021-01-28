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Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия возобновляет авиасообшение с Грецией и Сингапуром. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 января.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, с 8 февраля возобновятся международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, добавили на заседании.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на въезд в Россию граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

Генконсульство Финляндии при этом уже заявляло, что открытие авиасообщения, в том числе из Петербурга, не означает снятия ограничений для туристов. Движение через финские границы с 23 января максимально ограничено.

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Комментарии (1)

Okmita
Так Греция и Сингапур тоже не для туристов?
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