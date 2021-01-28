Участника схемы по созданию серой базы таможенной информации суд отпустил. Но не просто так

Приморский районный суд назначил штраф в 300 тысяч безработному, который был посредником между сотрудником Балтийской таможни и бизнесменом, торгующим информацией, составляющей налоговую тайну.



Об этом «Фонтанке» 28 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.



В суде же сейчас слушается дело о получении взятки сотрудником таможни, который был уволен после возбуждения уголовного дела. Его также обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

