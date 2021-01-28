Участника схемы по созданию серой базы таможенной информации суд отпустил. Но не просто так

Приморский районный суд назначил штраф в 300 тысяч безработному, который был посредником между сотрудником Балтийской таможни и бизнесменом, торгующим информацией, составляющей налоговую тайну.
Об этом «Фонтанке» 28 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В суде же сейчас слушается дело о получении взятки сотрудником таможни, который был уволен после возбуждения уголовного дела. Его также обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.
Он, как сообщили в надзорном ведомстве, получал и продавал сведения о декларировании товаров в регионе деятельности Балтийской таможни, составляющие налоговую тайну.
Третий фигурант — предприниматель, который создал базу данных из полученной информации и продавал её участникам внешнеэкономической деятельности, — пока под следствием. Ему инкриминируется незаконное получение данных, составляющих налоговую тайну, и дача взятки должностному лицу.
Схема, как уточняют в прокуратуре, точно действовала с февраля 2020-го по март того же года.