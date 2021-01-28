В Муринском парке нашли мёртвую женщину в серой шубе. Она была в розыске с прошлого года

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины, найденной в парке Калининского района Петербурга. В кустах её тело могло пролежать не один день.



Как стало известно «Фонтанке» 28 января, сообщение о мёртвом человеке поступило в полицию накануне немногим позже трёх часов дня. Звонивший рассказал, что наткнулся на чьё-то тело, свернув с проторенной дорожки в Муринском парке.

В кустах дежурная группа увидела женщину лет 60 на вид, на ней были чёрные брюки, сапоги, шапка и серая шуба. Изменения на её теле подсказали, что скончалась она не вчера. Точное время и причину смерти установят судмедэксперты. Личность умершей выяснили быстро — это жительница улицы Вавиловых, которая ушла из дома в конце декабря, через несколько дней после своего 54-летия.