Петербург в ближайшие сутки ждут кружение вокруг нуля, дождь и мокрый снег, следующей ночью – туман.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января в городе будет облачно, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер днём слабый. Температура воздуха в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.

Это обычная для конца января температура, хоть и на верхней границе нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 января зафиксировано в 1963 году, минус 27, а самое тёплое - в 1990 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».