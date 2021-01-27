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Температура в Петербурге вернулась в норму, синоптики обещают дождь и снег, а затем туман

Петербург в ближайшие сутки ждут кружение вокруг нуля, дождь и мокрый снег, следующей ночью – туман.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января в городе будет облачно, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер днём слабый. Температура воздуха в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.

Это обычная для конца января температура, хоть и на верхней границе нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 января зафиксировано в 1963 году, минус 27, а самое тёплое - в 1990 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».

28 января тоже ожидается небольшой мокрый снег, ночью местами туман, и чуть холоднее – 0 – минус 2.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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