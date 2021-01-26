МВД рассказало об эксперименте с водительским правами и СТС по QR-коду

В Министерстве внутренних дел России разъяснили информацию об эксперименте по использованию цифровой копии водительских прав и свидетельства о регистрации машины. Ранее сообщалось, что в нескольких регионах в рамках тестирования новой технологии можно будет предъявлять инспекторам QR-код вместо бумажных документов.

Как сообщает 26 января «МВД Медиа», в настоящее время МВД вместе с Минцифры России прорабатывает возможности дублирования в электронной форме документов, которые выдаются на бумажных носителях. Для проверки документов при этом предполагается использовать только мобильные устройства сотрудников полиции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. Передавать на них электронные документы с мобильных устройств водителей планируется при помощи QR-кодов.

В то же время ПДД четко определяют перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспекторов для проверки, подчеркивают в ведомстве. К ним в том числе относятся права и регистрационные документы на транспортное средство. Возможности управлять машиной без наличия документов или еще каких-то изменений правового режима на время тестирования создаваемых сервисов и мобильных приложений вводить не планируется, как не предусмотрено и предъявление электронных копий документов вместо оригиналов при проверке в пилотных регионах. «В настоящее время на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации указанных мероприятий в части использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.