Казачья кибердружина из специалистов по диджеингу на Урале создала виртуальные патрули для борьбы с матом

Войну нецензурной лексике объявили в кибердружине «МедиаЩит», созданной при Уральском государственном горном университете.
Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на руководителя кибердружины Андрея Замятина 26 января, участники группы будут серфить по социальным сетям и жаловаться на мат администраторам и модераторам.
«Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — заявил Замятин.
«МедиаЩит» часть деятельности студенческого центра патриотического воспитания «Святогор», который создан на базе Уральского государственного горного университета. Проект пользуется поддержкой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
Для создания положительного контента участникам предлагают пройти курсы по «Государственной символике», «Информационной безопасности», «SMM-менеджменту», «Фотоделу», «Видеомонтажу» и «Диджеингу».
С 1 февраля соцсети будут обязаны находить и блокировать посты с незаконным контентом, сюда включили и мат. Такой законопроект в конце декабря приняла Госдума.