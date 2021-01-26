FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
14
Печать

Казачья кибердружина из специалистов по диджеингу на Урале создала виртуальные патрули для борьбы с матом

Войну нецензурной лексике объявили в кибердружине «МедиаЩит», созданной при Уральском государственном горном университете.

Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на руководителя кибердружины Андрея Замятина 26 января, участники группы будут серфить по социальным сетям и жаловаться на мат администраторам и модераторам.

«Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — заявил Замятин.

«МедиаЩит» часть деятельности студенческого центра патриотического воспитания «Святогор», который создан на базе Уральского государственного горного университета. Проект пользуется поддержкой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Для создания положительного контента участникам предлагают пройти курсы по «Государственной символике», «Информационной безопасности», «SMM-менеджменту», «Фотоделу», «Видеомонтажу» и «Диджеингу».

С 1 февраля соцсети будут обязаны находить и блокировать посты с незаконным контентом, сюда включили и мат. Такой законопроект в конце декабря приняла Госдума.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

кто-то страшный
"Казачья кибердружина из специалистов по диджеингу" - это очень, очень смешно.
Grotesk
фраза - " я тебя по айпи вычислю" будет дополнена эмошкой казачей нагайки...
Владислав М
Когда коту нечего делать ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний