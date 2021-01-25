Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратится в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников полиции и Росгвардии в отношении работников СМИ. 23 января в ходе освещения несанкционированных протестных акций в Петербурге ряд журналистов столкнулся с воспрепятствованием профессиональной деятельности.
Не менее 15 представителей различных средств массовой информации, имевших пресс-карты, редакционные задания, жилеты и прочую атрибуцию СМИ, были задержаны и не смогли выполнить работу для своих редакций. Секретариат принял решение потребовать от руководства Главного управления МВД Романа Плугина, а также начальника Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Соболева срочной встречи для обсуждения сложившейся ситуации.
Напомним, журналистов начали задерживать еще до начала несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обращаем внимание на то, что у нашего видеооператора уточнили издание, а узнав, что речь о «Фонтанке», сказали следовать в автобус для задержанных.
Разговор с полицейскими попал на видео. Мы публикуем доказательство того, что журналистов удаляли с Сенатской площади целенаправленно. В видеозаписи также слышны слова о том, что «аккредитация на данное мероприятие» есть только у государственных телеканалов — «Россия» и «Первый».
Константин Селин /»Фонтанка.ру»
Всего в Петербурге 23 января задержали минимум 15 журналистов. Среди них представители «Sota News», «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы», «Русской планеты», «Невских новостей» и многих других СМИ.