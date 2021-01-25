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После акции протеста петербургский Союз журналистов потребует встречи с генералом Плугиным. «Фонтанка» показывает, что пресса была целью

Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратится в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников полиции и Росгвардии в отношении работников СМИ. 23 января в ходе освещения несанкционированных протестных акций в Петербурге ряд журналистов столкнулся с воспрепятствованием профессиональной деятельности.

Не менее 15 представителей различных средств массовой информации, имевших пресс-карты, редакционные задания, жилеты и прочую атрибуцию СМИ, были задержаны и не смогли выполнить работу для своих редакций. Секретариат принял решение потребовать от руководства Главного управления МВД Романа Плугина, а также начальника Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Соболева срочной встречи для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, журналистов начали задерживать еще до начала несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Обращаем внимание на то, что у нашего видеооператора уточнили издание, а узнав, что речь о «Фонтанке», сказали следовать в автобус для задержанных.

Разговор с полицейскими попал на видео. Мы публикуем доказательство того, что журналистов удаляли с Сенатской площади целенаправленно. В видеозаписи также слышны слова о том, что «аккредитация на данное мероприятие» есть только у государственных телеканалов — «Россия» и «Первый».

Константин Селин /»Фонтанка.ру»

Всего в Петербурге 23 января задержали минимум 15 журналистов. Среди них представители «Sota News», «Коммерсанта», «Дождя», «Медузы», «Русской планеты», «Невских новостей» и многих других СМИ.

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Комментарии (16)

zumm53
Редакционное задание написано не верно. Там было другое мероприятие, на которое "Фонтанка" аккредитацию не просила. :)
Alexander_5e4cfced16b74
дышлом крутят как хотят те, у кого это дышло в руках...
265040341
.... ой зря этот подпол наступил на хвост Фонтанке .... а может он просто не местный ?
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