Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратится в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием дать правовую оценку действиям сотрудников полиции и Росгвардии в отношении работников СМИ. 23 января в ходе освещения несанкционированных протестных акций в Петербурге ряд журналистов столкнулся с воспрепятствованием профессиональной деятельности.



Не менее 15 представителей различных средств массовой информации, имевших пресс-карты, редакционные задания, жилеты и прочую атрибуцию СМИ, были задержаны и не смогли выполнить работу для своих редакций. Секретариат принял решение потребовать от руководства Главного управления МВД Романа Плугина, а также начальника Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Соболева срочной встречи для обсуждения сложившейся ситуации.