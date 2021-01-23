В аппарате детского обмудсмена сообщили, что на акциях протеста в Петербурге задержали 30 подростков. В Москве самому юному задержанному 9 лет

«В регионах, где акции все-таки проходили, дети в основном пришли из-за любопытства, так как были проинформированы о мероприятии. Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось. Сейчас ведется подсчет, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей», — говорится в сообщении пресс-службы. В аппарате омбудсмена добавили, что точное число еще будет уточняться, но за многими детьми уже приехали родители и их отпустили по домам.

Около трехсот несовершеннолетних задержали на несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России. В Петербурге таких насчитали 30 человек, в Москве — 70, заявили 23 января в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, отметив, что цифры предварительные.

Также там отметили, что в Москве самым юным задержанным — 9 и 12 лет, они братья. Дети отпросились гулять и отправились в центр столицы, о чем не знали родители. За несанкционированной акцией они наблюдали, стоя на сугробе, где их заметили полицейские и доставили в отдел МВД.



«Сейчас уехали с мамой домой в Московскую область самые маленькие задержанные в столице мальчики 9 и 12 лет. К счастью, они не пострадали, когда толпа митингующих начала движение. Чтобы обезопасить детей, их отвезли в полицию, там они уже ждали маму. Мы поговорили. Дети абсолютно не представляли, что могут оказаться в опасности: «интересно было посмотреть»», — сказала Анна Кузнецова.



Ранее Общественная палата России отчиталась, что массовый выход детей и подростков на несанкционированные акции удалось предотвратить.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как «детская» соцсеть TikTok стала местом для политических дискуссий. Массовые призывы к протестам стали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина». Несогласованные акции проходят в российских регионах 23 января.

