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У СИЗО «Матросская тишина», где содержится Навальный, собираются люди. Полиция начала задержания

В Москве участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального вечером 23 января собираются у СИЗО «Матросская тишина», в котором содержится арестованный оппозиционер. Полиция начала задерживать собравшихся, передает «Медиазона».

Подъезды к следственному изолятору «Матросская тишина» перекрыли снегоуборочной техникой, на подходе выставили оцепление. Полиция при задержании применяет силу к протестующим.

Сегодня в Москве, Петербурге и в других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции.

О том, что происходило в городе до 19:00, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

altnec
Странно, почему подворотенный молчит? Немой что-ли?
kоt-obormot
Многоходовочка у лысенького - как обычно не задалась. Неожиданно оказалось - что недовольных в разы больше, чем он думал. И переписать всех не удастся, попутно запугав сроками ответсвенности.
263784231
Идут чётко по графику 104-х летней давности. Старые мерины борозды не портят...
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