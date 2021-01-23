У СИЗО «Матросская тишина», где содержится Навальный, собираются люди. Полиция начала задержания

В Москве участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального вечером 23 января собираются у СИЗО «Матросская тишина», в котором содержится арестованный оппозиционер. Полиция начала задерживать собравшихся, передает «Медиазона».
Подъезды к следственному изолятору «Матросская тишина» перекрыли снегоуборочной техникой, на подходе выставили оцепление. Полиция при задержании применяет силу к протестующим.
Сегодня в Москве, Петербурге и в других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали около 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции.
О том, что происходило в городе до 19:00, читайте в материале «Фонтанки».