Протестующие как минимум на полчаса парализовали движение на Невском проспекте. Из-за этого общественный транспорт отводили на объездные трассы. С 16:00 дорожная ситуация восстанавливается.
Как сообщает 23 января Комтранс, движение общественного транспорта по Невскому приостановилось в 15:16 из-за перемещения колонны людей. Через несколько минут центр города парализовали пробки. При этом троллейбусы работали в штатном режиме и останавливались около Гостиного двора.
Общественный транспорт с 15:41 направили на объездные трассы, к 16:00 его движение на Невском проспекте начало восстанавливаться.
Ранее из-за ремонта эскалатора закрывали на выход станцию метро «Адмиралтейская» и ограничивали работу «Невского проспекта».
Сегодня в Петербурге проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В городе десятки задержанных, в центре замечают массовые перебои с мобильной связью.