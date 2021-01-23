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Движение транспорта по Невскому восстанавливается. Протестующие парализовали проспект на полчаса

Протестующие как минимум на полчаса парализовали движение на Невском проспекте. Из-за этого общественный транспорт отводили на объездные трассы. С 16:00 дорожная ситуация восстанавливается.

Как сообщает 23 января Комтранс, движение общественного транспорта по Невскому приостановилось в 15:16 из-за перемещения колонны людей. Через несколько минут центр города парализовали пробки. При этом троллейбусы работали в штатном режиме и останавливались около Гостиного двора.

Общественный транспорт с 15:41 направили на объездные трассы, к 16:00 его движение на Невском проспекте начало восстанавливаться.

Ранее из-за ремонта эскалатора закрывали на выход станцию метро «Адмиралтейская» и ограничивали работу «Невского проспекта».

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