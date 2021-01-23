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«Вот тебе и Юрьев день»: Пугачёва подписалась в Instagram на Навального

Певица Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.

Перемены в подписках у примадонны заметила телеведущая Ксения Собчак. «Вот тебе, бабка, и Юрьев день», — прокомментировала наблюдение светская львица в своем Telegram-канале.

По всей России 23 января проходят несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным издания «ОВД-Инфо», в связи с этим задержали 863 человека. В Петербурге количество задержанных превысило 50.

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Комментарии (14)

MarinaTs
Кому интересна это «пожившая» и «поношенная» дама?)))
Pattaya
После того, как король ремейков высрал пост про раскачивание лодки, АБ отписалась от него и подписалась на сисяна.
260567431
Ловкий ход. А то мы ее уже позабывать стали.
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