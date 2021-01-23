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В Москве задержана Юлия Навальная

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали в Москве во время несогласованной акции. Об этом она сообщила в инстаграме 23 января.

«Очень плохой свет в автозаке», — написала она.

Сегодня в российских регионах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция задерживает участников в Москве на Пушкинской площади.

В центре Петербурга горожане рассредоточились по нескольким улицам, занимая проезжую часть. Движение затруднено на Гороховой и Невском проспекте. Полиция и ОМОН задерживают протестующих.

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Комментарии (8)

Таким как Путин даже красивые женщины - враги....
pës
Дорогому россиянину так мозги промыли, что он на самые нормальные вещи как обезьяна тупая реагирует. Жена вышла поддержать мужа, не нравится им. А ваши жёны только цацки просят и морды себе штукатурят и под первого чурку лягут за мелкий прайс.
michailPotapov
Юлия смелая женщина .На таких Россия держится.
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