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На Пушкинской площади в Москве идут задержания. В автозаке едва не оказался блогер Варламов

Задержания на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального идут на Пушкинской площади в Москве 23 января. Людей по одному выхватывают из толпы и уводят в полицейские автобусы. Некоторых несут за руки и за ноги, передает «Медиазона».

По словам присутствующих журналистов, раз в 30 секунд кого-то уводят. Общее количество собравшихся и задержанных определить трудно, но вокруг памятника Пушкину все забито людьми.

Как сообщает в Twitter блогер и журналист Илья Варламов, он тоже едва не оказался в автозаке. Сотрудники ОМОН взяли его под руки и подвели к машине. После выяснения обстоятельств блогера отпустили.

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Комментарии (9)

baddancer
В Крыму не вышел никто.
AGP
"Едва" не в счёт. Скоро новый рассказ от Кучерявого: "Как меня винтили-винтили, да не завинтили".
Александр Н
Блогер Варламов (кстати, правильно пишется "блоггер") называется Одуван
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