Задержания на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального идут на Пушкинской площади в Москве 23 января. Людей по одному выхватывают из толпы и уводят в полицейские автобусы. Некоторых несут за руки и за ноги, передает «Медиазона».



По словам присутствующих журналистов, раз в 30 секунд кого-то уводят. Общее количество собравшихся и задержанных определить трудно, но вокруг памятника Пушкину все забито людьми.