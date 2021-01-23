Задержания на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального идут на Пушкинской площади в Москве 23 января. Людей по одному выхватывают из толпы и уводят в полицейские автобусы. Некоторых несут за руки и за ноги, передает «Медиазона».
По словам присутствующих журналистов, раз в 30 секунд кого-то уводят. Общее количество собравшихся и задержанных определить трудно, но вокруг памятника Пушкину все забито людьми.
На Пушкинской площади сейчас так.— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
Силовики постоянно выхватывают из толпы случайных людей и уводят их в автозакиhttps://t.co/BzhRO8DMKM pic.twitter.com/YuLedzX84O
Как сообщает в Twitter блогер и журналист Илья Варламов, он тоже едва не оказался в автозаке. Сотрудники ОМОН взяли его под руки и подвели к машине. После выяснения обстоятельств блогера отпустили.
Пока ситуация такая: группы ОМОНа по пять-шесть человек задерживают точечно и уводят в автозак pic.twitter.com/Adxb8VcwrI— Liza Fokht (@lizafoht) January 23, 2021