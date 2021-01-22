Рейс авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Москву, совершил посадку в аэропорту отправления 22 января. Для полёта в столицу пассажирам готовят другой самолёт.



Как следует из данных сервиса flightradar, рейс SU 6035 вылетел из Пулково в шесть вечера и через полтора часа должен был приземлиться во Внуково. Над Новгородской областью самолёт совершил разворот и после двух кругов в небе взял курс на Петербург. Примерно через час после вылета пассажиры вернулись туда, откуда начали путешествие.