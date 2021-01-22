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Рейс «России» не долетел до Москвы. Пассажиры путешествуют из Петербурга в Петербург

Рейс авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Москву, совершил посадку в аэропорту отправления 22 января. Для полёта в столицу пассажирам готовят другой самолёт.

Как следует из данных сервиса flightradar, рейс SU 6035 вылетел из Пулково в шесть вечера и через полтора часа должен был приземлиться во Внуково. Над Новгородской областью самолёт совершил разворот и после двух кругов в небе взял курс на Петербург. Примерно через час после вылета пассажиры вернулись туда, откуда начали путешествие.

Фото: скриншот сайта flightradar24.com

«Экипаж рейса Санкт-Петербург — Внуково принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам», — сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия». В Москву пассажиров отправят другим бортом, его уже готовят к рейсу. В пресс-службе уточнили, что вылет планируется после восьми вечера.

Фото: скриншот сайта flightradar24.com

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Комментарии (6)

262544401
На Сапсане давно бы уже в Москве были))
grannie
Какой-то странный член на этот раз ;-)
Riptide
We wish you a pleasant travel ! )
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