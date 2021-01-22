Георгия Албурова арестовали на 10 суток. В твите с цитатой Навального увидели призывы к незаконной акции

Мещанский суд Москвы признал Георгия Албурова виновным в призывах к несанкционированной акции протеста.
— Мне дали арест на 10 суток, — написал 22 января Албуров в Twitter.
По его словам, в «преступном твите» с цитатой Алексея Навального увидели нарушение, а его посчитали организатором протеста. Албуров напомнил, что в сообщении не было ни места, ни времени несанкционированной акции.
Сегодня, 22 января, пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток, а юриста Любови Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей.
О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре. В СК возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты.
Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.