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Георгия Албурова арестовали на 10 суток. В твите с цитатой Навального увидели призывы к незаконной акции

Мещанский суд Москвы признал Георгия Албурова виновным в призывах к несанкционированной акции протеста.

— Мне дали арест на 10 суток, — написал 22 января Албуров в Twitter.

По его словам, в «преступном твите» с цитатой Алексея Навального увидели нарушение, а его посчитали организатором протеста. Албуров напомнил, что в сообщении не было ни места, ни времени несанкционированной акции.

Сегодня, 22 января, пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток, а юриста Любови Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре. В СК возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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