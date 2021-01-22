Георгия Албурова арестовали на 10 суток. В твите с цитатой Навального увидели призывы к незаконной акции

— Мне дали арест на 10 суток, — написал 22 января Албуров в Twitter.

По его словам, в «преступном твите» с цитатой Алексея Навального увидели нарушение, а его посчитали организатором протеста. Албуров напомнил, что в сообщении не было ни места, ни времени несанкционированной акции.



Сегодня, 22 января, пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток, а юриста Любови Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей.