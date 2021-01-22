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На МКС найдены не все трещины. «Под подозрением ещё одно место», его будут искать с микроскопом

Международная космическая станция продолжает «свистеть». Пока на МКС найдена одна трещина, но под подозрением ещё одно место, сообщил 22 января руководитель полёта.

ТАСС пишет, что корабль «Прогресс» доставит на МКС мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха.

На станции периодически возникают разные проблемы. Ранее в модуле возникла утечка воздуха, трещину искали долго и изощрённо пытались заделать её, но утечка продолжилась. Более того, российские космонавты остались без еды, и 19 января с ними поделились провизией их американские коллеги. А 20 января стало известно о поломке системы кондиционирования воздуха.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что таким образом МКС намекает, что ей «пора на пенсию».

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Комментарии (4)

f0ntan
СМИ пишут, что причиной трещин мог быть робот Федор, которого непонятно зачем доставляли на МКС. Ума у него на полкопейки. Тащили на станцию и со станции через узкую промежуточную камеру его вручную. И изначально этот робот должен был быть доставлен в другой сегмент МКС, и в автоматическом, а не в ручном режиме.
265035094
почему МКС на пенсию, если все проблемы только в российском модуле?
в Тихом океане нужно утопить не станцию, а Рогозина. Хотя этот и океан сможет загадить и испортить.
USSR_forever
предлагаю модуль Звезда обмотать изолентой - это и дешевле, и быстрее, и надёжнее (ещё лет 200 прослужит).
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