На МКС найдены не все трещины. «Под подозрением ещё одно место», его будут искать с микроскопом

Международная космическая станция продолжает «свистеть». Пока на МКС найдена одна трещина, но под подозрением ещё одно место, сообщил 22 января руководитель полёта.
ТАСС пишет, что корабль «Прогресс» доставит на МКС мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха.
На станции периодически возникают разные проблемы. Ранее в модуле возникла утечка воздуха, трещину искали долго и изощрённо пытались заделать её, но утечка продолжилась. Более того, российские космонавты остались без еды, и 19 января с ними поделились провизией их американские коллеги. А 20 января стало известно о поломке системы кондиционирования воздуха.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что таким образом МКС намекает, что ей «пора на пенсию».