На МКС отключилась система кондиционирования воздуха

На российском сегменте Международной космической станции одна из двух систем кондиционирования вышла из строя, передаёт 20 января РИА Новости. Российский ЦУП сообщил об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте.

«В 9:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2», — доложил космонавт Сергей Рыжиков специалистам подмосковного Центра управления полетами.

Две системы кондиционирования воздуха в российском модуле «Звезда» взаимозаменяемы.

Ранее в модуле возникла утечка воздуха, трещину искали долго и изощрённо пытались заделать её, но утечка продолжилась. Более того, российские космонавты остались без еды, и 19 января с ними поделились провизией их американские коллеги.