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На МКС отключилась система кондиционирования воздуха

На российском сегменте Международной космической станции одна из двух систем кондиционирования вышла из строя, передаёт 20 января РИА Новости. Российский ЦУП сообщил об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте.

«В 9:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2», — доложил космонавт Сергей Рыжиков специалистам подмосковного Центра управления полетами.

Две системы кондиционирования воздуха в российском модуле «Звезда» взаимозаменяемы.

Ранее в модуле возникла утечка воздуха, трещину искали долго и изощрённо пытались заделать её, но утечка продолжилась. Более того, российские космонавты остались без еды, и 19 января с ними поделились провизией их американские коллеги.

В РКК «Энергия» заявляли, что МКС буквально сыпется, и спрогнозировали «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту» после 2025 года.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В «Роскосмосе» сообщили РИА «Новости», что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-16» на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил РИА «Новости», что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (5)

White Elk
Ну вот, только Трампушку выгнали - сразу все наперекосяк!
SERGEY111
Да скорее бы уже на эту дырявую МКС Чужой просочился и быстренько разобрался со всеми неполадками .
Cashmare
самое дорогое ведро в мире
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