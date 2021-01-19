В космосе американцы поделились с россиянами едой

На борту Международной космической станции российские космонавты остались без еды из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс» с декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года, и с ними поделились американские астронавты. Еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе. Об этом 19 января сообщает РИА «Новости».

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — рассказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.