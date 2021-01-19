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В космосе американцы поделились с россиянами едой

На борту Международной космической станции российские космонавты остались без еды из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс» с декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года, и с ними поделились американские астронавты. Еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе. Об этом 19 января сообщает РИА «Новости».

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — рассказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.

В связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» российская сторона просила американцев доставить на МКС российские продукты питания, но те предложили использовать свою пищу, так как на станции её много, пояснил РИА «Новости» заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев,

«В декабре должен был (российский) «грузовик» пойти, на котором должны были доставлять (российские рационы питания)... Когда был поставлен вопрос о том, чтобы доставить на американском корабле наши рационы, американцы сказали, что у нас достаточно большой запас продуктов... Они сказали, что пусть космонавты используют наши продукты», — сказал он.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (14)

veteran78
Поди наши то у них ещё и джинсов с жувачкой нафорцавали .
NAFTALIN 2000-2036
ерунда какая-то, не верю. почему русских козмонавтов кормят санкционкой? где роспотребнадзор? где космические бульдозеры и межпланетные топки для сжигания этой гадости? доколе?
Павел Павлов
А чё,батут сдулся?
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