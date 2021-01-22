Историю борьбы Селеты Нотнагель за жизнь курицы рассказывает журнал People . Женщина купила цыплёнка за 12 долларов в магазине, но вместо обеденного он получил место на прикроватном столике - чтобы спать ближе к хозяйке - и кличку Блу. Курица быстро стала любимицей: она любит сыр, клубнику и арбуз, умеет «мурлыкать» и смотрит документальные фильмы.

Жительница штата Колорадо в США оплатила дорогостоящую операцию для своего домашнего любимца. Спасение двухлетней несушки породы маран обошлось в 10 тысяч долларов, но она готова повторить.

В марте прошлого года Блу «перестала быть собой». Она выглядела вялой, уставшей и, как вспоминает хозяйка, не хотела обниматься. Когда любимица начала задыхаться, Селета обратилась к местным ветеринарам. Анализ крови, рентген, ультразвук, эхокардиограма и как итог — подозрение на рак. К октябрю после консультаций у нескольких специалистов и компьютерной томографии удалось установить, что у Блу врождённый порок сердца.



Исправление этого дефекта — обычная процедура для детей, котят и щенят. Блу, как пишет журнал, стала первой птицей, которая оказалась на хирургическом столе с таким диагнозом.



«Она моя родственная душа. Я сказала мужу: если Блу не выдержит, ты можешь вырыть яму, достаточно большую, чтобы в неё поместились мы обе. Я просто не знаю, как буду жить без неё. Она самая крутая птица», - говорит женщина.



Курица благополучно перенесла операцию и уже через 12 часов вернулась в норму. Общий счёт за её лечение составил 10 тысяч долларов. Хозяйка признаётся, что это «уйма денег», но она бы сделала это снова, потому что Блу — член семьи.

