FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Американка заплатила 10 тысяч долларов за лечение любимой курицы от болезни сердца

Жительница штата Колорадо в США оплатила дорогостоящую операцию для своего домашнего любимца. Спасение двухлетней несушки породы маран обошлось в 10 тысяч долларов, но она готова повторить.

Историю борьбы Селеты Нотнагель за жизнь курицы рассказывает журнал People. Женщина купила цыплёнка за 12 долларов в магазине, но вместо обеденного он получил место на прикроватном столике - чтобы спать ближе к хозяйке - и кличку Блу. Курица быстро стала любимицей: она любит сыр, клубнику и арбуз, умеет «мурлыкать» и смотрит документальные фильмы.

В марте прошлого года Блу «перестала быть собой». Она выглядела вялой, уставшей и, как вспоминает хозяйка, не хотела обниматься. Когда любимица начала задыхаться, Селета обратилась к местным ветеринарам. Анализ крови, рентген, ультразвук, эхокардиограма и как итог — подозрение на рак. К октябрю после консультаций у нескольких специалистов и компьютерной томографии удалось установить, что у Блу врождённый порок сердца.

Исправление этого дефекта — обычная процедура для детей, котят и щенят. Блу, как пишет журнал, стала первой птицей, которая оказалась на хирургическом столе с таким диагнозом.

«Она моя родственная душа. Я сказала мужу: если Блу не выдержит, ты можешь вырыть яму, достаточно большую, чтобы в неё поместились мы обе. Я просто не знаю, как буду жить без неё. Она самая крутая птица», - говорит женщина.

Курица благополучно перенесла операцию и уже через 12 часов вернулась в норму. Общий счёт за её лечение составил 10 тысяч долларов. Хозяйка признаётся, что это «уйма денег», но она бы сделала это снова, потому что Блу — член семьи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Piter Russo
Это девиация у владелицы, видимо вызвана отсуствием должного внимания со стороны мужа и отсуствием своих детей.
Редиска Здесь
Подумаешь, а кое-кто на ёршики для унитаза столько не пожалел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний