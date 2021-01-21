Шри-Ланка открывает границы для туристов по принципу «биопузыря» и ждёт россиян

«Единственное требование <...> это необходимость для путешественников оставаться в сертифицированном «безопасном» отеле или отелях … в первые 14 дней их пребывания», — говорится в сообщении бюро по туризму. Таким образом, всех иностранцев изолируют: две недели приезжим будут доступны услуги на территории отеля, получившего специальный сертификат безопасности, и пляжный отдых.

Перед поездкой на Шри-Ланку туристы должны подать заявление на получение визы онлайн через иммиграционный портал ETA (www.eta.gov.lk). Для этого нужно иметь подтвержденное бронирование отеля, предварительно оплаченные тесты ПЦР по 40 долларов каждый (2 при поездке до 7 дней и 3 — при более длительном пребывании) и обязательную страховку от COVID-19.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтуризма, на острове создано несколько так называемых биопузырей для иностранных туристов, чтобы он могли посещать достопримечательности Шри-Ланки, эти «пузыри» включают ряд национальных парков и популярных у туристов мест.

«Мы бы хотели, чтобы русские туристы вновь стали приезжать к нам», — цитирует агентство слова представителя министерства.

За всё время пандемии на Шри-Ланке зарегистрировано 55 тысяч заражений COVID-19, 47 тыс. выздоровели, 274 умерли. Недавно специалисты сообщили и об обнаружении «британского» штамма коронавируса.