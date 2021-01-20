На 7% больше россиян получили ВНЖ в Финляндии за 2020 год, паспортом обзавелись на 21% меньше

На 7% выросло в 2020 году количество россиян, получивших ВНЖ в Финляндии — 8 408 против 7 860 в 2019-м. Процент отказов остался примерно тем же — из рассмотренных заявок утверждены были 89%. Это следует из данных Миграционной службы Финляндии 20 января.



Количество поданных за прошлый год заявлений практически не изменилось с 2019-го. В два раза чаще россиян разрешение на пребывание просили и получали украинцы (16 921 одобренное заявление на ВНЖ). Украина занимает первую строчку по количеству граждан с новым ВНЖ в Финляндии с 2018 года, до этого много лет лидировала Россия. Всего право на проживание в Суоми за год получили 72 тыс. человек.