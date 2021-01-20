«Что вы себя ведете не как люди?» В «Галерее» произошла драка между тиктокерами, охраной и посетителями за честь дамы

Группа тиктокеров снимала ролики на четвертом этаже ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. После съемок к их знакомой подошли четверо посетителей-иностранцев. Их приставания к девушке переросли в драку.

«Один из них, как видимо, лидер компании, начал нарушать личное пространство девушки: подошел вплотную и начал корчить лицо, находясь от ее лица в 10 см. После того, как Эльвин, мой приятель, сказал ему: зачем ты это делаешь? — он начал агрессировать и лезть в драку, мы неоднократно хотели уладить все, но ничего не вышло», — уверяет Адам.

Как рассказал «Фонтанке» один из участников съемок и драки Адам 20 января, друзья-тиктокеры снимали смешной ролик для своей аудитории. Во время съемки к ним подошли 4 парня, предположительно уроженцы Средней Азии.

Из видео, которые парень приложил к письму, видно, что первый удар последовал после того, как участник съемок стал спрашивать оппонента: «Что вы себя ведете не как люди? После такого нас и начинают называть... (дальше слово, которым грубо называют выходцев из стран Закавказья)».



В конфликт вмешалась охрана ТРК, от которой, по уверениям Адама, больше досталось тиктокерам.



После битвы, которая длилась минут 10, четверых участников съемок и двух оппонентов (еще двоим удалось скрыться) отвели в помещение охраны, куда вызвали полицию и скорую помощь. Одного из тиктокеров с подозрением на травму руки госпитализировали. Остальных доставили в 76-й отдел полиции.



Как сообщили в ГУ МВД, в отдел были доставлены пятеро в возрасте от 17 до 23 лет. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве.



Участников конфликта отпустили после того, как они выплатили штраф.



«За то, что мы заступились, нас же обвинили в этом! Сыпались оскорбления и угрозы в наш адрес со стороны охраны и этих ребят», — жалуются тиктокеры.

