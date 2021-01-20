Еще одно ДТП с вылетом машины на тротуар произошло в Петербурге днем 20 января. По словам очевидцев, в нем тоже пострадал пешеход, угодивший под неуправляемую машину.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы столкнулись BMW и такси Hyundai Solaris сервиса «Ситимобил». По словам очевидцев, водитель «БМВ» разворачивался на перекрестке, а «Хёндэ» ехал прямо во встречном направлении.
«На светофоре нормально было, для «Ситимобил» горел зеленый, он ехал прямо, для «БМВ» горел зеленый, но он поворачивал», — пишет Александр.
От удара такси вылетело на тротуар к крыльцу аптеки, снеся металлическое ограждение, сбило находившегося там пешехода и уткнулось в здание. «Пешеход, мужчина 1980 г.р., в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в НИИ скорой помощи», — добавляют в группе.
Это уже второй пострадавший на тротуаре пешеход за 20 января. Утром на Кондратьевском проспекте водитель Infiniti не удержал машину на дороге, заехал на тротуар и сбил женщину. А двумя днями ранее на перекрестке Бухарестской улицы с улицей Олеко Дундича после столкновения двух машин одна из них улетела на тротуар и сбила сразу несколько пешеходов, троих увезли в больницу, в том числе одну женщину — с тяжелыми травмами.