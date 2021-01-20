Еще одно ДТП с вылетом машины на тротуар произошло в Петербурге днем 20 января. По словам очевидцев, в нем тоже пострадал пешеход, угодивший под неуправляемую машину.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы столкнулись BMW и такси Hyundai Solaris сервиса «Ситимобил». По словам очевидцев, водитель «БМВ» разворачивался на перекрестке, а «Хёндэ» ехал прямо во встречном направлении.