В главке Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пешеходами во Фрунзенском районе Петербурга днем 18 января. Травмы, по уточненным данным, получили три человека.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 13 часов на пересечении Бухарестской улицы с улицей Олеко Дундича столкнулись легковые автомобили Hyundai и Volkswagen. От удара «Фольксваген» вылетел на тротуар и сбил находившихся там пешеходов.