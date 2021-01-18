В главке Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пешеходами во Фрунзенском районе Петербурга днем 18 января. Травмы, по уточненным данным, получили три человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 13 часов на пересечении Бухарестской улицы с улицей Олеко Дундича столкнулись легковые автомобили Hyundai и Volkswagen. От удара «Фольксваген» вылетел на тротуар и сбил находившихся там пешеходов.
«Мы ушли налево, а за нами ехала синяя машина, шла на разворот, а по прямой (оставалось мало секунд) мчался тот, что въехал в пешеходов, из-за забора плохая видимость», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина.
В результате ДТП 71-летняя женщина получила тяжелые травмы, еще двоих пешеходов госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. По факту аварии полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По словам очевидцев, аварий на перекрестке было две, и на месте стоят четыре битых машины.