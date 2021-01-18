ДТП произошло около 12:50 на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича. По предварительной версии, 24-летний мужчина на «Фольксвагене» двигался по Бухарестской от Малой Балканской в сторону Дунайского проспекта, и на регулируемом перекрёстке произошло столкновение с «Хёндэ Солярисом» под управлением женщины. Она двигалась навстречу «Фольксвагену» и собиралась поворачивать налево на улицу Олеко Дундича. После столкновения «Джетта» совершила наезд на пешеходов, стоявших на тротуаре.

Подробности тяжёлой аварии в Купчино «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сбиты пешеходы.

Пострадавших сейчас осматривают. Известно, что один из них в тяжёлом состоянии.

Также есть информация о том, что «КИА» выехала на трамвайные пути. Сбит светофор.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что предположительно было два ДТП: «Фольксваген» и «Хёндэ» якобы столкнулись позже.