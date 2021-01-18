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Пять человек пострадали в ДТП на Бухарестской. Машина выехала на тротуар

Подробности тяжёлой аварии в Купчино «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сбиты пешеходы.

ДТП произошло около 12:50 на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича. По предварительной версии, 24-летний мужчина на «Фольксвагене» двигался по Бухарестской от Малой Балканской в сторону Дунайского проспекта, и на регулируемом перекрёстке произошло столкновение с «Хёндэ Солярисом» под управлением женщины. Она двигалась навстречу «Фольксвагену» и собиралась поворачивать налево на улицу Олеко Дундича. После столкновения «Джетта» совершила наезд на пешеходов, стоявших на тротуаре.

Пострадавших сейчас осматривают. Известно, что один из них в тяжёлом состоянии.

Также есть информация о том, что «КИА» выехала на трамвайные пути. Сбит светофор.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что предположительно было два ДТП: «Фольксваген» и «Хёндэ» якобы столкнулись позже.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: Алексей / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (3)

pulkovoserg
Прекратите торговать правами на шоссе революции д.85!!!! Это все результаты вашей плодотворной работы, власти !!!!!
Прекратите устраивать грязное дерьмо на дорогах!!!!! Был в Карелии - наши соседи. Дороги чистые, белые, все отлично видно !!! Как пересёк границу с лен областью - снова это черная каша !!! Ничего не видно, машину носит , омыватель работает постоянно !!!! Хватит уже проводить антинародную политику !!!!
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