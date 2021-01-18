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У Гостиного двора — акция протеста из-за ареста Навального. Задержаны первые 10 человек

В Петербурге у Гостиного двора вечером 18 января на акции в поддержку арестованного Алексея Навального продолжаются задержания, передает корреспондент «Фонтанки». На месте находится большое количество сотрудников полиции и несколько автозаков.

Задержаны девушка с небольшим плакатом и сигаретой, двое молодых людей с плакатами и мужчина с плакатом в рюкзаке, заявивший, что его задержали просто так. Пятым задержали мужчину, поднявшего плакат в пикете, а также юношу, у которого плакат выпал при задержании. Одним из задержанных является член Совета общественной организации «Открытая Россия» Павел Чупрунов.

Позже полиция задержала еще двоих молодых людей и экс-мундепа Нарвского округа Анну Каруличеву.

Ранее у Гостиного двора задержали главу муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилину.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.

Судья удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика на 30 суток.

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Комментарии (11)

PudingLor
Как власть боится простых граждан - 2021 год начался в России с репрессий, Путин как и все диктаторы держится только на репрессиях простив своего народа.
virtvid
Свободу Алексею Навальному !
Valera SPb
Так их! А еще наподдавать тумаков, чтобы им не стыдно было потом денежки заработанные брать он хозяев ...
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