В Петербурге у Гостиного двора вечером 18 января на акции в поддержку арестованного Алексея Навального продолжаются задержания, передает корреспондент «Фонтанки». На месте находится большое количество сотрудников полиции и несколько автозаков.
Задержаны девушка с небольшим плакатом и сигаретой, двое молодых людей с плакатами и мужчина с плакатом в рюкзаке, заявивший, что его задержали просто так. Пятым задержали мужчину, поднявшего плакат в пикете, а также юношу, у которого плакат выпал при задержании. Одним из задержанных является член Совета общественной организации «Открытая Россия» Павел Чупрунов.
Позже полиция задержала еще двоих молодых людей и экс-мундепа Нарвского округа Анну Каруличеву.
Ранее у Гостиного двора задержали главу муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилину.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.
Судья удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика на 30 суток.