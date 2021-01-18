В Петербурге у Гостиного двора вечером 18 января на акции в поддержку арестованного Алексея Навального продолжаются задержания, передает корреспондент «Фонтанки». На месте находится большое количество сотрудников полиции и несколько автозаков.



Задержаны девушка с небольшим плакатом и сигаретой, двое молодых людей с плакатами и мужчина с плакатом в рюкзаке, заявивший, что его задержали просто так. Пятым задержали мужчину, поднявшего плакат в пикете, а также юношу, у которого плакат выпал при задержании. Одним из задержанных является член Совета общественной организации «Открытая Россия» Павел Чупрунов.