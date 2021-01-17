Сайт ФСИН в день возвращения и задержания Навального подвергся массированным DDos-атакам

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний подвергся массированным DDos-атакам в воскресенье, 17 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к этому ведомству.
«На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы», — поделился информацией собеседник агентства. Он не уточнил, во сколько началась атака, но на сайт невозможно и сейчас. «На данный момент проводятся технические работы», — говорят пользователю. Пока специалистам ФСИН по информационной безопасности не удалось определить источник взлома.
Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком» (заключение об интоксикации оппозиционера боевым отравляющим веществом сделали немецкие, шведские, французские специалисты и Организация по запрещению химического оружия). ФСИН ранее потребовала заменить условный срок на реальный из-за того, что Навальный якобы необоснованно и многократно нарушил правила испытательного срока.