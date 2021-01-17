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Сайт ФСИН в день возвращения и задержания Навального подвергся массированным DDos-атакам

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний подвергся массированным DDos-атакам в воскресенье, 17 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к этому ведомству.

«На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты в настоящее время работают над восстановлением его нормальной работы», — поделился информацией собеседник агентства. Он не уточнил, во сколько началась атака, но на сайт невозможно и сейчас. «На данный момент проводятся технические работы», — говорят пользователю. Пока специалистам ФСИН по информационной безопасности не удалось определить источник взлома.

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком» (заключение об интоксикации оппозиционера боевым отравляющим веществом сделали немецкие, шведские, французские специалисты и Организация по запрещению химического оружия). ФСИН ранее потребовала заменить условный срок на реальный из-за того, что Навальный якобы необоснованно и многократно нарушил правила испытательного срока.

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Комментарии (6)

bombaleilo
Кому он надо этот дремучий сайт, его положить два пальца
265034755
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо......
Igor_VS
Мне нравится, как вв сосредоточенно копает под своим троном. Прошу его остановиться.
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