В Петербурге у Гостиного двора проходят пикеты в поддержку вернувшегося на родину оппозиционера Алексея Навального. Полицейских у входа в метро вечером 17 января больше, чем тех, кто достаёт плакаты.
Как сообщают активисты в соцсетях, предупреждать о недопустимости публичных мероприятий полицейские у Гостиного двора начали ещё до того, как собравшиеся встали в пикеты. Девушка, первой доставшая белый лист с изображением красного восклицательного знака, тут же отправилась в автозак.
Немногим позже к ней присоединились молодой человек с плакатом «Смелость — начало победы». Компанию им составил мужчина, который, как пишет телеграм-канал ПЬЯTNIЦА, критиковал активистов и СМИ.
Алексей Навальный после возвращения из Берлина недолго оставался на свободе. Из Шереметьево его не выпустили, задержав на паспортном контроле. Как заявили в московском УФСИН, оппозиционер, который с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, будет под стражей до решения суда.