В Петербурге у Гостиного двора проходят пикеты в поддержку вернувшегося на родину оппозиционера Алексея Навального. Полицейских у входа в метро вечером 17 января больше, чем тех, кто достаёт плакаты.



Как сообщают активисты в соцсетях, предупреждать о недопустимости публичных мероприятий полицейские у Гостиного двора начали ещё до того, как собравшиеся встали в пикеты. Девушка, первой доставшая белый лист с изображением красного восклицательного знака, тут же отправилась в автозак.