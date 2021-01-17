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Петербуржцы приветствуют Навального пикетами у Гостиного двора и уходят в автозак

В Петербурге у Гостиного двора проходят пикеты в поддержку вернувшегося на родину оппозиционера Алексея Навального. Полицейских у входа в метро вечером 17 января больше, чем тех, кто достаёт плакаты.

Как сообщают активисты в соцсетях, предупреждать о недопустимости публичных мероприятий полицейские у Гостиного двора начали ещё до того, как собравшиеся встали в пикеты. Девушка, первой доставшая белый лист с изображением красного восклицательного знака, тут же отправилась в автозак.

Немногим позже к ней присоединились молодой человек с плакатом «Смелость — начало победы». Компанию им составил мужчина, который, как пишет телеграм-канал ПЬЯTNIЦА, критиковал активистов и СМИ.

Алексей Навальный после возвращения из Берлина недолго оставался на свободе. Из Шереметьево его не выпустили, задержав на паспортном контроле. Как заявили в московском УФСИН, оппозиционер, который с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, будет под стражей до решения суда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (73)

265034755
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Заранее большое человеческое спасибо.
USSR_forever
пора уже Гостинный двор переименовывать в Полицейский двор... интересно, много ли платят вурдалакам за борьбу с людьми с картонками в руках? сколько стоит продажа собственного достоинства? рубь или два? Вот к финам приедешь - никто в эти мало-мальски как бы значимые акции не суётся, приезжают копы, стоят в сторонке, и просто следят за тем, чтобы не было нарушения реального закона, а люди с табличками постоят, помашут, замёрзнут и разойдутся сами, т.к. им всем на след.день на работу. Вот разница - между демократической страной, где с картонкой вы можете стоять пока не посинеете и путинизмом, где вас арестовывают за синие трусы.
Sinilga
Арест Навального - нарушение всех юридических и моральных норм! Позор!
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