Захарова: В ответах ФРГ на запросы России по Навальному нет ничего по сути

Германия ответила на вопросы России по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, но в них нет ничего по сути. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
По словам дипломата, после сообщений о том, что Германия ответила России на все вопросы, связанные с Навальным, она уточнила эту информацию у экспертов МИД, которые занимаются этим вопросом.
«Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — передала Захарова слова специалистов ведомства.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite. Врачи лечебного учреждения нашли в организме пациента следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Исследование стало основанием для заявления властей ФРГ о том, что политик был отравлен в России.
До сих пор Навальный находился в Европе, где проходил реабилитацию. Немецкая полиция 17 января зарегистрировала его с супругой на рейс до Москвы. Ожидается, что он приземлится во Внуково в 19:20 мск. Там его уже встречают российские силовики.
Накануне направлявшихся в Москву сторонников оппозиционера начали массово снимать с поездов. Сегодня это продолжилось. Среди задержанных 17 января оказался журналист Давид Френкель, которому не дали сесть в самолет до Москвы.