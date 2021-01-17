Захарова: В ответах ФРГ на запросы России по Навальному нет ничего по сути

Германия ответила на вопросы России по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, но в них нет ничего по сути. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».



По словам дипломата, после сообщений о том, что Германия ответила России на все вопросы, связанные с Навальным, она уточнила эту информацию у экспертов МИД, которые занимаются этим вопросом.

«Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — передала Захарова слова специалистов ведомства.