Мальчик погиб, катаясь на тюбинге в Москве

При катании на тюбинге в Москве погиб мальчик. Как сообщает СУ СК по столице, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, трагедия произошла днем 15 января. «При катании на тюбинге с горки в Северо-Западном округе города Москвы, малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание», — описали события в СК. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако доехать она не успела — ребенок скончался на месте.



В пресс-службе прокуратуры Москвы РИА Новости уточнили, что мальчик катался без взрослых возле дома 41 по 1-й Муравской улице. Надзорное ведомство проводит проверку.

