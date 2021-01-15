В 2021 году две книги Толкина впервые выйдут на русском языке

Две книги Джона
Уточняется, что «Гибель Гондолина» была первым произведением Толкина о Средиземье — будучи написанной в госпитале в 1917 году, она «повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».
А «Утраченный путь» входит в состав двенадцатитомной «Истории Средиземья», вышедшей под редакцией сына писателя Кристофера. Начатый Толкином во второй половине двадцатых годов роман повествует о двух путешественниках во времени, пытающихся найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.
Ранее стало известно, что в июне впервые выйдет сборник не опубликованных раннее эссе Джона