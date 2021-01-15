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В 2021 году две книги Толкина впервые выйдут на русском языке

Две книги Джона Р. Р. Толкина выйдут в 2021 году впервые на русском языке. Это «Утраченный путь и другие истории», которую можно будет прочесть уже в феврале, и «Гибель Гондолина» — она выйдет в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию издательства «Эксмо-АСТ».

Уточняется, что «Гибель Гондолина» была первым произведением Толкина о Средиземье — будучи написанной в госпитале в 1917 году, она «повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».

А «Утраченный путь» входит в состав двенадцатитомной «Истории Средиземья», вышедшей под редакцией сына писателя Кристофера. Начатый Толкином во второй половине двадцатых годов роман повествует о двух путешественниках во времени, пытающихся найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.

Ранее стало известно, что в июне впервые выйдет сборник не опубликованных раннее эссе Джона Р. Р. Толкина «Природа Средиземья». Представитель издательства HarperCollins Крис Смит рассказал, что читателям предстоит заглянуть «на кухню» писателя.

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