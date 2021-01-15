В 2021 году две книги Толкина впервые выйдут на русском языке

Две книги Джона Р. Р. Толкина выйдут в 2021 году впервые на русском языке. Это «Утраченный путь и другие истории», которую можно будет прочесть уже в феврале, и «Гибель Гондолина» — она выйдет в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию издательства «Эксмо-АСТ».



Уточняется, что «Гибель Гондолина» была первым произведением Толкина о Средиземье — будучи написанной в госпитале в 1917 году, она «повествует о падении эльфийской крепости Гондолин, взятой силами Моргота в Первую эпоху, за многие тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».

