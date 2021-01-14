Смольный жалуется на нехватку современной снегоуборочной техники и ждет от петербуржцев фотографий «пересыпов»

В комитете по благоустройству призвали петербуржцев отправлять фотографии «пересолов» и «пересыпов» на тротуарах по электронной почте и в соцсети ведомства. Заместитель председателя комблага Егор Пащенко 14 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, что городу не хватает современной снегоуборочной техники.
Чиновник рассказал, что песко-соляная смесь (ПСС) распределяется механизированным способом — в кабине у водителя спецтехники есть специальный датчик переключения плотности ее разбрасывания.
«К сожалению, у нас не вся техника на сегодняшний день обладает современными пескоразбрасывателями. Еще в достаточно большом количестве сохраняется, так сказать, старая, с уже устаревшими механизмами, где там всего 2-3 режима вот этого распределения», — добавил Пащенко. Он призвал горожан присылать фотографии замечаний к уборке в социальные сети и на электронную почту дорожных предприятий, а также на сайт комблага.
Ранее в ходе «нулевых» чтений бюджета на 2021 год глава комитета Сергей Малинин отмечал, что на закупку снегоуборочной техники ведомству необходимы 3,5 млрд рублей. Однако с учетом дефицита бюджетных средств комблаг попросил 541 млн на приобретение 51 единицы.