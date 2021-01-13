В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с такси, произошедшем в августе 2020 года в Московском районе города. Водитель собрал поребрик, знак, столб и забор. Пассажирка не выжила.

Авария произошла 16 августа около 4:35 в районе дома 78 по Пулковскому шоссе. Как сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 23-летний подсудимый, двигаясь на автомобиле KIA Rio в направлении от Волхонского шоссе к КАД, разогнался до 120 км/ч, вдвое превысив разрешенную скорость, и не справился с управлением на левом закруглении дороги. Машина наехала на правый поребрик, выскочила на тротуар и врезалась в металлическое пешеходное ограждение, столб и дорожный знак, обозначающий остановку автобуса. В результате пассажирка «КИА» получила тяжелые травмы и скончалась на месте.