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Таксиста, погубившего пассажирку на Пулковском, отправили в колонию. Он гнал на разных шинах и улетел в забор

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с такси, произошедшем в августе 2020 года в Московском районе города. Водитель собрал поребрик, знак, столб и забор. Пассажирка не выжила.

Авария произошла 16 августа около 4:35 в районе дома 78 по Пулковскому шоссе. Как сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 23-летний подсудимый, двигаясь на автомобиле KIA Rio в направлении от Волхонского шоссе к КАД, разогнался до 120 км/ч, вдвое превысив разрешенную скорость, и не справился с управлением на левом закруглении дороги. Машина наехала на правый поребрик, выскочила на тротуар и врезалась в металлическое пешеходное ограждение, столб и дорожный знак, обозначающий остановку автобуса. В результате пассажирка «КИА» получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Суд установил, что KIA Rio был технически исправен, но задние колеса были «обуты» в шины разных моделей и с разным рисунком протектора. Собственником автомобиля подсудимый не является.

Водитель полностью признал свою вину. Московский районный суд Петербурга признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с подсудимого взыскали 900 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (14)

Olen
Просто не надо с "чебурашками" ездить.
Увидел за рулём - отменил заказ.
Вполне хватает нормальных гладко выбритых водителей.
вадики
Вину признал сам был трезвый вот и 2 года
126745288
по неосторожности????? в 2 раза неосторожно превысил скорость. разная резина на 1 оси - неосторожно надел? неосторожно не справился с управлением в 5 утра на пустой трассе ???
2 года поселения - в деревню к бабушке считай отправили.
красавцы что сказать. а потом удивляются - да как же смертность то понизить
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