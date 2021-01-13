Серьезная авария с участием легкового и грузового автомобилей, произошедшая вечером 12 января в Выборгском районе Петербурга, попала на камеру видеонаблюдения. В ДТП пострадали трое.
На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как в довольно плотном потоке транспорта один из легковых автомобилей едет заметно быстрее остальных, но не успевает проскочить между едущей в среднем ряду машиной и стоящим в крайнем правом грузовиком с манипулятором. Водитель притормаживает, но все-таки влетает в грузовик сзади.
Как сообщалось ранее, влетевший под манипулятор ВАЗ-2110 пришлось резать, чтобы достать людей. В ДТП пострадали три человека, их увезли в больницу в состоянии средней тяжести.