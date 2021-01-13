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Из распиленной «десятки» на Просвещения в больницу увезли троих

ДТП с «Ладой» и грузовиком на севере Петербурга оказалось серьёзным, но не смертельным.

Как сообщили «Фонтанке» 13 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии были госпитализированы три человека в состоянии средней степени тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло вечером 12 января на проспекте Просвещения у пересечения с улицей Кустодиева. ВАЗ-2110 заехал под стоящий грузовик. Чтобы достать людей, легковушку пришлось разрезать. Очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывает: «Я стоял на светофоре, он летел, прыгал из ряда в ряд, уходил от удара в «Лансер» и залетел под манипулятор. <…> Захотел всех стоящих на светофоре справа объехать». Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Похожая авария произошла на том же проспекте Просвещения, в паре километров от этого места, в 2013 году. Сотрудник ФСИН на «Дэу Нексии» при обгоне справа также врезался в грузовик. Из шести мужчин, находившихся в машине, погибли пятеро.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Ну хоть люди не пострадали.
xbgeneral
Когда запретят грузовики и прицепы без противоподкатного бруса?
AndreyJA
так то раньше нельзя было справа обгонять... достаточно было в пдд исправить определение термина "обгон" и... теперь опережать стало гораздо безопасней...
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