ДТП с «Ладой» и грузовиком на севере Петербурга оказалось серьёзным, но не смертельным.
Как сообщили «Фонтанке» 13 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии были госпитализированы три человека в состоянии средней степени тяжести.
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло вечером 12 января на проспекте Просвещения у пересечения с улицей Кустодиева. ВАЗ-2110 заехал под стоящий грузовик. Чтобы достать людей, легковушку пришлось разрезать. Очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывает: «Я стоял на светофоре, он летел, прыгал из ряда в ряд, уходил от удара в «Лансер» и залетел под манипулятор. <…> Захотел всех стоящих на светофоре справа объехать». Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Похожая авария произошла на том же проспекте Просвещения, в паре километров от этого места, в 2013 году. Сотрудник ФСИН на «Дэу Нексии» при обгоне справа также врезался в грузовик. Из шести мужчин, находившихся в машине, погибли пятеро.