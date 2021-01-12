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На проспекте Просвещения «десятка» улетела под манипулятор. Спасатели распиливали машину, чтобы достать людей

Спасатели спиливали крышу «десятки», чтобы достать из машины водителя и пассажира. Автомобиль въехал в манипулятор в Выборгском районе Петербурга вечером 12 января. Передняя часть «ВАЗа» оказалась зажатой кузовом грузовика. Это видно на опубликованных снимках.

Как сообщает очевидец, авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Внутри было три человека. Пассажир, располагавшийся сзади, отделался разбитым носом. Двое спереди были без сознания.

«Фонтанка» запросила подробности в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

Alex000
Два вопроса, как обычно.
Как и нафига.
265027681
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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