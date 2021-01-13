ГУ МВД: Задержанный у Московского вокзала причастен к обеим кражам из подразделений РАН. У него нашли фрагмент оттиска печати с рукописи XII века

23-летний ранее судимый, но отпущенный по амнистии петербуржец причастен к обеим кражам из подразделений РАН на Васильевском острове и Дворцовой набережной.



Об этом «Фонтанке» 13 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По данным МВД, сначала мужчину задержали по подозрению в хищении сейфа с 26 археологическими находками из института РАН на Дворцовой набережной. Сумма ущерба институтом была заявлена в 5 млн рублей.



«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — сообщает ГУ МВД.

