ГУ МВД: Задержанный у Московского вокзала причастен к обеим кражам из подразделений РАН. У него нашли фрагмент оттиска печати с рукописи XII века

23-летний ранее судимый, но отпущенный по амнистии петербуржец причастен к обеим кражам из подразделений РАН на Васильевском острове и Дворцовой набережной.
Об этом «Фонтанке» 13 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, сначала мужчину задержали по подозрению в хищении сейфа с 26 археологическими находками из института РАН на Дворцовой набережной. Сумма ущерба институтом была заявлена в 5 млн рублей.
«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — сообщает ГУ МВД.
У мужчину изъяли не только оружия взлома, но и часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 миллионов рублей. Ранее сотрудники подразделения опасались, что она могла быть утрачена, а попросту затоптана ворами.
«Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности, а также возможные соучастники.
В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам», — уточнила Ирина Волк.