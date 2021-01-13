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Печать

ГУ МВД: Задержанный у Московского вокзала причастен к обеим кражам из подразделений РАН. У него нашли фрагмент оттиска печати с рукописи XII века

23-летний ранее судимый, но отпущенный по амнистии петербуржец причастен к обеим кражам из подразделений РАН на Васильевском острове и Дворцовой набережной.

Об этом «Фонтанке» 13 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, сначала мужчину задержали по подозрению в хищении сейфа с 26 археологическими находками из института РАН на Дворцовой набережной. Сумма ущерба институтом была заявлена в 5 млн рублей.

«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — сообщает ГУ МВД.

У мужчину изъяли не только оружия взлома, но и часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 миллионов рублей. Ранее сотрудники подразделения опасались, что она могла быть утрачена, а попросту затоптана ворами.

«Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности, а также возможные соучастники.

В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам», — уточнила Ирина Волк.

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Комментарии (3)

Alesis
В тексте: «...причастен к обОим кражам». Корректор, ау!
263836471
Украл, выпил, в тюрьму! Романтика! (из "ДЖЕНТЛЬМЕНОВ УДАЧИ")
А нам этого сидельца кормить теперь несколько лет - из наших налогов...
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