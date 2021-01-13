Полиция нашла подозреваемого в краже из института РАН на Дворцовой. Его задержали у Московского вокзала

Парня, пять лет назад отпущенного по амнистии в связи с 70-летием Победы, задержал уголовный розыск у вокзала на Невском проспекте. Его заподозрили в краже сейфа с археологическими находками.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, 23-летнего неработающего взяли у Московского вокзала в ночь с 11 на 12 января. В полиции полагают, что именно он в период с 3 по 5 января пробрался в Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной,18, воспользовавшись тем, что в здании нет сигнализации. Вор спустился в подвальное помещение, где расположены кабинеты Института истории материальной культуры РАН. Вскрыл дверь одного из них и забрал металлический ящик. В нем было 26 предметов археологических изысканий.
Молодой человек, проживающий в Выборгском районе с мамой и бабушкой, в 2015 году был судим за кражу, но его отпустили по амнистии, которая была приурочена к 70-летию Победы.
Все похищенные ценности, а также орудия взлома у него изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
Нераскрытой остается пропажа фрагмента печати от «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» XII века из Архива РАН на Биржевой линии, которую обнраужили 5 января. Воры вынесли компьютеры, а саму редкость могли уничтожить случайно. После случившегося исторические документы перенесли в более надёжное место, здание взяли под охрану.