Жители Никольского и Ульяновки добывают воду из снега, а скоро могут остаться и без электричества. «А дальше прямая дорога на тот свет»

Серия коммунальных аварий 12 января оставила без воды и отопления часть Тосненского района Ленинградской области. Пока коммунальщики устраняют прорывы, жители топят снег и ждут отключения еще и электричества — из-за планового ремонта.

Как сообщает 47News, из-за серии аварий на трубопроводах с часа ночи отключена холодная вода по нескольким адресам в Никольском. К утру, по данным местной администрации, в зоне отключения оказались более 800 человек. Один из прорывов произошел на трубе, соединяющей городские коммуникации с поселком Ульяновка, и, по словам местных жителей, они остались без воды, давление в котлах упало до нуля и дома начали остывать. А на улице ночью было минус 15 градусов, и днем стало не намного теплее — минус 11.

При этом с 12 января в Ульяновке должен начаться плановый ремонт электросетей, в связи с которым дома начнут отключать от электроснабжения по очереди.

«Остался буквально час, и начнем замерзать — воды уже нет, чтобы добавить в котел. Ни умыться, ни приготовить. Зубы чистили водой, что хранилась в запасах в бутылках. Сейчас надо ехать покупать, в чайник уже нечего наливать. Дома дикий холод, ребенок с температурой. А как быть пожилым, у которых нет ни машины, ни денег, чтобы купить воды? Там пневмония, а дальше — прямая дорога на тот свет», — рассказала изданию жительница Ульяновки Елена, добавив, что местные уже начали топить снег, а в ход пошли даже тепловые пушки.

По словам главы администрации Никольского поселения Екатерины Миклашевич, в Никольском в зону коммунальных аварий попали в общей сложности 26 многоквартирных домов и 16 зданий в частном секторе. В том числе, без воды оказались администрация, детский сад и школа-интернат. Гендиректор АО «ЛОКС» Василий Медведев сообщил 47news, что накануне было зарегистрировано 13 заявок об авариях в поселении, из них пять уже устранили, по остальным продолжают работать. Прорывы он связывает с износом сетей, резкой переменой погоды и движением грунтов: до заморозков шли дожди, а потом земля, впитавшая воду, замерзла.

