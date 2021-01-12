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Жители Никольского и Ульяновки добывают воду из снега, а скоро могут остаться и без электричества. «А дальше прямая дорога на тот свет»

Серия коммунальных аварий 12 января оставила без воды и отопления часть Тосненского района Ленинградской области. Пока коммунальщики устраняют прорывы, жители топят снег и ждут отключения еще и электричества — из-за планового ремонта.

Как сообщает 47News, из-за серии аварий на трубопроводах с часа ночи отключена холодная вода по нескольким адресам в Никольском. К утру, по данным местной администрации, в зоне отключения оказались более 800 человек. Один из прорывов произошел на трубе, соединяющей городские коммуникации с поселком Ульяновка, и, по словам местных жителей, они остались без воды, давление в котлах упало до нуля и дома начали остывать. А на улице ночью было минус 15 градусов, и днем стало не намного теплее — минус 11.

При этом с 12 января в Ульяновке должен начаться плановый ремонт электросетей, в связи с которым дома начнут отключать от электроснабжения по очереди.

Фото: 47News
Фото: 47News
Фото: 47News

«Остался буквально час, и начнем замерзать — воды уже нет, чтобы добавить в котел. Ни умыться, ни приготовить. Зубы чистили водой, что хранилась в запасах в бутылках. Сейчас надо ехать покупать, в чайник уже нечего наливать. Дома дикий холод, ребенок с температурой. А как быть пожилым, у которых нет ни машины, ни денег, чтобы купить воды? Там пневмония, а дальше — прямая дорога на тот свет», — рассказала изданию жительница Ульяновки Елена, добавив, что местные уже начали топить снег, а в ход пошли даже тепловые пушки.

Фото: 47News
Фото: 47News
Фото: 47News
Фото: 47News
Фото: 47News

По словам главы администрации Никольского поселения Екатерины Миклашевич, в Никольском в зону коммунальных аварий попали в общей сложности 26 многоквартирных домов и 16 зданий в частном секторе. В том числе, без воды оказались администрация, детский сад и школа-интернат. Гендиректор АО «ЛОКС» Василий Медведев сообщил 47news, что накануне было зарегистрировано 13 заявок об авариях в поселении, из них пять уже устранили, по остальным продолжают работать. Прорывы он связывает с износом сетей, резкой переменой погоды и движением грунтов: до заморозков шли дожди, а потом земля, впитавшая воду, замерзла.

В Ульяновку, по словам Медведева, вода доходит, просто снижено давление, чтобы не прорывало трубы. Об этом же заявил и глава администрации Ульяновского поселения Константин Камалетдинов, добавив, что отопление в поселке тоже есть. Отключение электричества, связанное с подключением к новой подстанции, по его словам, не будет масштабным: «Света на улицах не будет по очереди по два-три часа. Это поможет разгрузить частный сектор в Ульяновке и Саблино».

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Комментарии (6)

Zloi_prohozhiy
что-то невезучее место.
Там в местных СНТ, что Никольскому поселению принадлежат, жители всё лето на веерных отключениях эл-ва прожили, сутки со светом, сутки на генераторах или свечах.
local_
А МЧС в таких случаях подключить нельзя? Ну хотя бы в виде учений.
Водички бы в машинах развезли,генераторы включили.
Или всех в Карабах и Сирию отправили на восстановление?
Abu-Denis
И как только люди там жили до строительства Невского водовода. Ну ладно, геологические условия сложные, пласты кембрийской глины, нормальный колодец не сделать, но ведь снабжались же как-то водой. Там в музее Никольского и старинные фото есть водовозов. А теперь все, труба лопнула и сразу помираем.
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