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Уголовный розыск отыскал угонщика «Фольксвагена», украденного с парковки на Дальневосточном. Его задержали на малой родине

Полицейские выяснили маршрут движения машины, оставленной владельцем на автостоянке на юго-востоке Петербурга. Конечной точкой оказался небольшой населённый пункт в Ленобласти. Там же удалось найти и того, кто мог похитить автомобиль — безработного местного жителя, который, судя по всему, профессионально занимался только преступлениями.

Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области 11 января, в минувшую пятницу в полицию поступило заявление о пропаже «Фольксвагена Поинтер» с парковки гипермаркета, расположенного на Дальневосточном проспекте. Оно было написано 26-летним владельцем автомобиля. Момент угона сняла камера видеонаблюдения.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска Невского района Петербурга по горячим следам задержали предполагаемого угонщика машины. Им оказался 29-летний неработающий житель посёлка имени Морозова в Ленобласти.

По информации издания, ранее задержанный неоднократно имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за грабёж, угон и незаконный оборот наркотиков. За последнее преступления он получил условный срок в 2019 году.

Угнанный автомобиль нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан на двое суток, до избрания меры пресечения. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.

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Комментарии (1)

hal9000
Офигеть..эти угонщики катаются и ДПС не останавливает..а у меня как страховка заканчивается обязательно тормозную...весь год не останавливают а когда страховка заканчивается обязательно тормознут как будто знают когда мне надо страховаться...как они определяют что у меня страховка заканчивается...?достали уже
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