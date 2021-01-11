Полицейские выяснили маршрут движения машины, оставленной владельцем на автостоянке на юго-востоке Петербурга. Конечной точкой оказался небольшой населённый пункт в Ленобласти. Там же удалось найти и того, кто мог похитить автомобиль — безработного местного жителя, который, судя по всему, профессионально занимался только преступлениями.
Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области 11 января, в минувшую пятницу в полицию поступило заявление о пропаже «Фольксвагена Поинтер» с парковки гипермаркета, расположенного на Дальневосточном проспекте. Оно было написано 26-летним владельцем автомобиля. Момент угона сняла камера видеонаблюдения.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сотрудники уголовного розыска Невского района Петербурга по горячим следам задержали предполагаемого угонщика машины. Им оказался 29-летний неработающий житель посёлка имени Морозова в Ленобласти.
По информации издания, ранее задержанный неоднократно имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за грабёж, угон и незаконный оборот наркотиков. За последнее преступления он получил условный срок в 2019 году.
Угнанный автомобиль нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан на двое суток, до избрания меры пресечения. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.