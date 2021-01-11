Полицейские выяснили маршрут движения машины, оставленной владельцем на автостоянке на юго-востоке Петербурга. Конечной точкой оказался небольшой населённый пункт в Ленобласти. Там же удалось найти и того, кто мог похитить автомобиль — безработного местного жителя, который, судя по всему, профессионально занимался только преступлениями.



Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области 11 января, в минувшую пятницу в полицию поступило заявление о пропаже «Фольксвагена Поинтер» с парковки гипермаркета, расположенного на Дальневосточном проспекте. Оно было написано 26-летним владельцем автомобиля. Момент угона сняла камера видеонаблюдения.