Конгресс утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Об этом 7 января сообщает CNN.



По данным издания, последними утвердили три голоса выборщиков из Вермонта — после этого Байден получил 270 голосов, необходимых для победы. Сенат и палата представителей США отклонили возражения против исключения голосов из Джорджии и Пенсильвании, отданных за Байдена. Республиканцы также пытались оспорить итоги выборов в Аризоне, Неваде и Мичигане, однако все эти предложения были отвергнуты.



Напомним, накануне заседание конгресса по утверждению итогов выборов пришлось прервать из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа, которых пришлось выгонять нацгвардии. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». По итогам протестов, погибли четыре человека.

