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Конгресс утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Об этом 7 января сообщает CNN.

По данным издания, последними утвердили три голоса выборщиков из Вермонта — после этого Байден получил 270 голосов, необходимых для победы. Сенат и палата представителей США отклонили возражения против исключения голосов из Джорджии и Пенсильвании, отданных за Байдена. Республиканцы также пытались оспорить итоги выборов в Аризоне, Неваде и Мичигане, однако все эти предложения были отвергнуты.

Напомним, накануне заседание конгресса по утверждению итогов выборов пришлось прервать из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа, которых пришлось выгонять нацгвардии. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». По итогам протестов, погибли четыре человека.

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Комментарии (11)

261608341
Никогда россия не жила так плохо, как при трампе...
Вот теперь заживем!
264948311
всего 4 трупа.. незачот!_) Быстро что то цирк закончился)
MyAdmiral Kruzenshtern
Фонтанка, пристрелите же этого попрошайку наконец!!!
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