Лидер волосовской группировки вспомнил о муках в Крестах и попросил 25 тысяч евро. Его вдохновил пример серийного убийцы

Отсидевший более двух лет в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной лидер волосовской группировки Сергей Свитайло попытался отсудить компенсацию за условия содержания. Ужасы петербургского изолятора не изгладились из памяти за 13 лет.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 декабря, исковое заявление Свитайло к ФСИН России, петербургскому управлению службы и непосредственно к администрации Крестов рассмотрел Колпинский суд.
Свитайло находился на Арсенальной 2004 по 2006 год, в 2007 его вернули ещё почти на три месяца. Обживаться приходилось как в одиночной камере с полной социальной изоляцией, так и в обычной, но переполненной, без вентиляции и рядом с туалетом, который, по сути, был прямо в жилом помещении. Зимой мёрзли, 15 минут под душем раз в неделю не спасали. Делить жилплощадь приходилось с фауной: в Крестах неплохо чувствовали себя грызуны и насекомые.
«Указанное пагубно сказалось на здоровье истца, вызвало чувство страха, тоски, незащищенности, отчаяния, до сих пор имеют место последствия в виде плохого сна, аппетита, внезапных приступов страха, дискомфорта в области печени. Полагал, что допущенные в отношении него нарушения аналогичны нарушениям, установленным в деле «Горбуля против России», — приводит подробности иска пресс-служба.
Вадим Горбуля, приговорённый к пожизненному за серию убийств в Петербурге, обратился с жалобой на содержание в Крестах и свердловском «Черном беркуте» в ЕСПЧ. В 2014 году суд в Страсбурге решил, что государство должно выплатить заявителю 25 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба. Столько же попросил Свитайло, но опоздал.
СИЗО-1 с Арсенальной переехал в Колпино, часть картотеки, как отмечено, законно и обоснованно уничтожена. Таким образом, документально подтвердить заявления администрации о том, что нарушений в камерах не было, животных не содержалось, не представляется возможным, что нарушает принцип состязательности сторон. Суд Свитайло отказал.
Сергею Свитайло 41 год, 15 лет назад его приговорили к пожизненному заключению как лидера волосовской группировки. Ему и подельникам вменяли бандитизм и разбойные нападения, в том числе на ювелирный и инкассаторов.