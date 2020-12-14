Лидер волосовской группировки вспомнил о муках в Крестах и попросил 25 тысяч евро. Его вдохновил пример серийного убийцы

Отсидевший более двух лет в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной лидер волосовской группировки Сергей Свитайло попытался отсудить компенсацию за условия содержания. Ужасы петербургского изолятора не изгладились из памяти за 13 лет.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 декабря, исковое заявление Свитайло к ФСИН России, петербургскому управлению службы и непосредственно к администрации Крестов рассмотрел Колпинский суд.

Свитайло находился на Арсенальной 2004 по 2006 год, в 2007 его вернули ещё почти на три месяца. Обживаться приходилось как в одиночной камере с полной социальной изоляцией, так и в обычной, но переполненной, без вентиляции и рядом с туалетом, который, по сути, был прямо в жилом помещении. Зимой мёрзли, 15 минут под душем раз в неделю не спасали. Делить жилплощадь приходилось с фауной: в Крестах неплохо чувствовали себя грызуны и насекомые.