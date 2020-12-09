«Фонтанка» нашла самую дорогую квартиру недели, а возможно и года, выставленную на продажу. Двухуровневые покои для настоящего императора прячутся в доме 1908 года на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Здание с башенкой было построено специально для высокопоставленного служащего Морского порта Санкт-Петербурга архитектором С. Г. Гингером. Теперь же для того, чтобы прописаться в великолепии на 539 квадратных метрах, не обязательно иметь высокий чин. Достаточно иметь 750 млн рублей.



«Уникальная атмосферная двухуровневая квартира с авторскими интерьерами каждого из семи залов. Антикварная мебель из Европы. Современная техника. Нескромная роскошь!» — вот так лаконично описывается предмет будущей сделки купли-продажи.