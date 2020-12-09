«Фонтанка» нашла самую дорогую квартиру недели, а возможно и года, выставленную на продажу. Двухуровневые покои для настоящего императора прячутся в доме 1908 года на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Здание с башенкой было построено специально для высокопоставленного служащего Морского порта Санкт-Петербурга архитектором С. Г. Гингером. Теперь же для того, чтобы прописаться в великолепии на 539 квадратных метрах, не обязательно иметь высокий чин. Достаточно иметь 750 млн рублей.
«Уникальная атмосферная двухуровневая квартира с авторскими интерьерами каждого из семи залов. Антикварная мебель из Европы. Современная техника. Нескромная роскошь!» — вот так лаконично описывается предмет будущей сделки купли-продажи.
На другом сайте недвижимости «Фонтанка» нашла более расширенное описание.
«Роскошные, просторные апартаменты в историческом центре Санкт-Петербурга. Сочетание стилей Арт-Нуво, Арт-Деко, классики и королевские убранства приоткроют вам завесу тайны аристократичной жизни XIX века. Интерьеры воссозданы по мотивам резиденций императоров Франции. Классическая роскошь, пышное убранство, антиквариат — все это позволит Вам почувствовать себя настоящим императором», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
На первом этаже двухуровневой квартиры находятся парадный зал; золотой зал, который можно использовать как столовую или место для деловых встреч и чайных церемоний; кухня; серебряный люкс с кроватью, собственным санузлом и сохранившейся с момента постройки печью; два гостевых санузла.
На втором этаже есть музыкальная гостиная с белым немецким роялем «Эрнст Капс», золотой люкс с собственным санузлом, печью, настенным панно; императорский люкс, включающий в себя столовую с роскошным потолком из полотен, чайную комнату, с балкона которой можно созерцать собор Князя Владимира, овальный кабинет с расписными потолками, камином и выходом на балкон, императорскую спальню с подлинной кроватью королевы Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI, просторную гардеробную и три санузла.
Владелец квартиры — к слову, видный петербургский бизнесмен — понимает, что такую роскошь потянуть может не каждый. В объявлении говорится о возможности покупки в рассрочку. Первый взнос составит всего лишь 10% (75 млн рублей), остальное ежемесячно равными долями в течение 60 месяцев под 6 процентов годовых на остаток.