Так себе Новый год. Корпоративы отменяются или уходят в онлайн, но подарки будут

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Какой год, такие и корпоративы, рассуждает большинство опрошенных «Фонтанкой» предприятий. Многим откровенно не до жира — едва удается сводить концы с концами. Но даже тем, кто закрывает финансовый год в плюсе (а таких немало), мериться роскошью новогодних балов и размером приглашенных звезд кажется неуместным.

После того, как Смольный окончательно поставил крест на планах ресторанов заработать на новогодних корпоративах, стало понятно, что тем, у кого новогоднее настроение все же присутствует, придется изобретать что-то новенькое



«В «Билайне» для сотрудников будет работать диджитал-елка. Это будет платформа с виртуальной елкой, которую каждый сотрудник сможет украсить — повесить шарик, игрушку, снежинку, открытку с поздравлением или пожеланием, — рассказывают о новом формате празднования представители прогрессивного технологического сектора. — В нашей компании существует well-being программа, мероприятия которой направлены на поддержание благополучия сотрудников. В рамках этой программы мы реализуем множество мероприятий, для которых подготовим адвент-календарь на декабрь. А начали запуском с 1 декабря марафона заботы о себе, который призывает нас не потерять баланс в предпраздничной и рабочей суете».

В этом году Холдинг Setl Group поздравит свой коллектив в формате онлайн. «В течение недели перед Новым годом сотрудники, независимо от того, находятся они на рабочем месте или трудятся удаленно, смогут принять участие в различных праздничных онлайн-активностях, конкурсах, будут организованы предновогодний шахматный турнир, мастер-классы и многое другое. С помощью такого формата мы хотим, невзирая на нестандартные условия, создать у людей хорошее настроение и задать позитивный настрой на предстоящий год», — рассказали в компании.



В «Максидоме» традиционно крупнейшие торжества — в октябре, на день рождения компании. В этом году они из-за второй волны постоянно переносились, в какой-то момент показалось, что их можно будет совместить с празднованием Нового года, но и от этого пришлось отказаться, рассказывает член совета директоров сети гипермаркетов DIY Мария Евневич. Сейчас планируется, что праздник все же состоится, но уже точно после Нового года. Тем не менее от доброй традиции дарить всем сотрудникам милые подарки, связанные с темой следующего года, отказываться никто не собирается — несмотря ни на какой коронавирус.

На «Петербургском нефтяном терминале» также склонны отказаться от проведения очного корпоратива. Хотя в компании не исключают возможность празднования в другом формате. «В июне мы отмечали 25 лет нашей компании. Юбилей был организован в необычной форме. На территории предприятия была установлена мультимедийная студия, откуда на мобильные устройства и компьютеры велась прямая видеотрансляция праздничной программы. При этом зрители могли не только наблюдать за происходящем в студии, но и сами задавать вопросы и даже участвовать в викторине», — рассказывает Ольга Попова, начальник управления по персоналу ПНТ.



Вместе с тем совсем отказываться от праздника готовы не все. И хотя коронавирус накладывает свой отпечаток, кому-то все же удастся собраться и чокаться шампанским очно, а не через экраны мониторов.

«В этом году «ВелоДрайв» отметит Новый год в узком кругу с соблюдением всех правил безопасности: на семейный праздник соберутся только директора магазинов и сотрудники бэк-офиса, а Деда Мороза воспитаем в собственном коллективе. Отметим скромно, но не тихо: мы запустили новое направление «Мир фейерверков», поэтому вечером 25 декабря выпустим в небо несколько красивых праздничных салютов», — рассказывает Кирилл Остапенко, основатель франчайзинговой сети «ВелоДрайв».

Нечто прекрасное, хотя и также со спецификой-2020, планируют в Группе ЛСР. Чтобы не портить сюрприз сотрудникам, в компании не стали рассказывать подробности, но намекнули, что речь пойдет о некоем «шоу в синтетическом формате, который позволит объединить около 10 тысяч сотрудников из разных регионов».

«На «Силовых машинах» пройдет акция, известная всем как «Тайный Санта»: в ней примут участие те, кто желает сделать приятный сюрприз своему коллеге. Имя человека, которому достанется подарок, выбирается случайным образом и сообщается только дарителю. До момента обмена подарками никто не знает, кто кому делает сюрприз. Также в компании пройдет «Новогодний энергетический квиз» — интеллектуальная онлайн-игра с вопросами на самые разнообразные темы, включая, конечно же, энергетику и энергомашиностроение», — рассказывают о планах по празднованию в пресс-службе завода.



Не забывают в компаниях и том, что Новый год — это в первую очередь праздник для детей. Так, на «Силовых машинах» радуются выходу в канун праздника новой серии мультфильма «Фиксики», посвященного энергетике, где малышам рассказывают, чем гордится завод: об устройстве и принципах действия паровых турбин, турбогенераторов, котлов.

«Каждый год мы запускаем новогодние конкурсы с призами, которые очень любят сотрудники. Например, в декабре пройдет конкурс сказок, участники которого должны будут записать аудио или видео, как они читают сказку вместе с ребенком, — рассказывает Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке «Билайн». — Все сотрудники компании, у которых есть дети, каждый год получают специальные подарки от компании. В этом году мы не будем вручать подарки лично. Мы сделали сайт — виртуальную витрину, где представлены самые разные товары от нескольких десятков интернет-магазинов. На индивидуальный счет родителей начислены подарочные баллы, которые можно обменять на сертификаты этих магазинов, а затем оплатить этими сертификатами выбранные товары».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

