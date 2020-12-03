Александр Романенко: Мы что, опаснее всех?

Посадка сокращена на 60%. На стульях крестики. Все поверхности после каждого гостя обрабатываются правильными средствами. Ну и вся эта химия, маски, перчатки и прочие атрибуты безопасного заведения. Всё как надо, деньги закопаны, QR код получен.
Но нас фактически закрывают. Сначала заставили вбить вот эту вот кучу денег вот в это вот всё. Подобные счета за хозку даже в самом страшном кошмарном сне присниться не могли никогда...
Большинство рестораторов отнеслось ответственно и их заведения стали, на мой взгляд, гораздо безопаснее любой районной поликлиники. Вы вообще видели что творится в этих поликлиниках? Про общественный транспорт, школы, детские сады пока молчу, о них дальше
И вот после всей ответственно проделанной тяжелой работы, общепиту попросту выносят смертный приговор.
Замешательство. Мы что, опаснее всех?
Я правда не понимаю, почему в местах, где люди, упакованные плотнее чем килька в банке, местах не имеющих никаких QR кодов, не соблюдающих вообще ничего, спокойно продолжают заражаться тысячи людей ежедневно.
Прошу ответственных представителей власти сообщить
- сколько рециркуляторов установлено в каждом вагоне метро, в каждой единице наземного общественного транспорта?
- сколько запретительных крестов наклеено на пассажирских сиденьях в каждой единице общественного транспорта?
- кто, как часто и какими дез.средствами обрабатывает поверхности внутри каждой единицы общественного транспорта после каждого пассажира?
- сколько рециркуляторов стоит в школьных классах и в помещениях детских садов?
- кто и какими дез.средствами обрабатывает там всё после всех?
- есть ли в учебных заведениях норма рассадки учеников/студентов по правилам социальной дистанции?
- есть ли разметка на полу в общественном транспорте, учебных заведениях, и прочих государственных местах скопления людей?
- ну и наконец, кто вообще проверял Ледовый, перед концертом уважаемого артиста? сколько там установлено рециркуляторов? каким образом там обеспечена безопасность посетителей?
Ответ заранее известен: нигде, нисколько, никто и никогда.
Но общепит сворачивают, более чем сотню тысяч сотрудников оставляют без работы и без денег, шесть миллионов жителей нашего любимого города отправляют по домам.
В те самые квартиры, где нет QR кодов, рециркуляторов, дез.средств, и тем более профессионалов общепита, кровью и потом наученных блюсти все необходимые правила. Зато есть маленькие кухоньки и уютные гостиные, в которых горожане и запрутся на несколько недель.
Продажи крепкого алкоголя вырастут на много порядков, ведь никто не осмелится прикрыть дискаунтеры с копеечным алкоголем, по несколько штук расположенные в каждом дворе.
А ещё вырастет смертность от передоза крепким алкоголем, вырастет домашнее насилие, шум, гам, погромы во дворах и прочее.
Вишенкой на торте, тоесть главным новогодним подарком несомненно, станет цунами заражений ковидом и смертей от него, соответственно.
Александр Романенко
Ресторатор, основатель Bakunin group