Александр Романенко: Мы что, опаснее всех?

Посадка сокращена на 60%. На стульях крестики. Все поверхности после каждого гостя обрабатываются правильными средствами. Ну и вся эта химия, маски, перчатки и прочие атрибуты безопасного заведения. Всё как надо, деньги закопаны, QR код получен.

Но нас фактически закрывают. Сначала заставили вбить вот эту вот кучу денег вот в это вот всё. Подобные счета за хозку даже в самом страшном кошмарном сне присниться не могли никогда...

Большинство рестораторов отнеслось ответственно и их заведения стали, на мой взгляд, гораздо безопаснее любой районной поликлиники. Вы вообще видели что творится в этих поликлиниках? Про общественный транспорт, школы, детские сады пока молчу, о них дальше



И вот после всей ответственно проделанной тяжелой работы, общепиту попросту выносят смертный приговор.

Замешательство. Мы что, опаснее всех?

Я правда не понимаю, почему в местах, где люди, упакованные плотнее чем килька в банке, местах не имеющих никаких QR кодов, не соблюдающих вообще ничего, спокойно продолжают заражаться тысячи людей ежедневно.

Прошу ответственных представителей власти сообщить

- сколько рециркуляторов установлено в каждом вагоне метро, в каждой единице наземного общественного транспорта?

- сколько запретительных крестов наклеено на пассажирских сиденьях в каждой единице общественного транспорта?

- кто, как часто и какими дез.средствами обрабатывает поверхности внутри каждой единицы общественного транспорта после каждого пассажира?

- сколько рециркуляторов стоит в школьных классах и в помещениях детских садов?

- кто и какими дез.средствами обрабатывает там всё после всех?

- есть ли в учебных заведениях норма рассадки учеников/студентов по правилам социальной дистанции?



- есть ли разметка на полу в общественном транспорте, учебных заведениях, и прочих государственных местах скопления людей?

- ну и наконец, кто вообще проверял Ледовый, перед концертом уважаемого артиста? сколько там установлено рециркуляторов? каким образом там обеспечена безопасность посетителей?

Ответ заранее известен: нигде, нисколько, никто и никогда.

Но общепит сворачивают, более чем сотню тысяч сотрудников оставляют без работы и без денег, шесть миллионов жителей нашего любимого города отправляют по домам.

В те самые квартиры, где нет QR кодов, рециркуляторов, дез.средств, и тем более профессионалов общепита, кровью и потом наученных блюсти все необходимые правила. Зато есть маленькие кухоньки и уютные гостиные, в которых горожане и запрутся на несколько недель.

Продажи крепкого алкоголя вырастут на много порядков, ведь никто не осмелится прикрыть дискаунтеры с копеечным алкоголем, по несколько штук расположенные в каждом дворе.

А ещё вырастет смертность от передоза крепким алкоголем, вырастет домашнее насилие, шум, гам, погромы во дворах и прочее.



Вишенкой на торте, тоесть главным новогодним подарком несомненно, станет цунами заражений ковидом и смертей от него, соответственно.

Александр Романенко

Ресторатор, основатель Bakunin group