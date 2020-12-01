Фото: кадр из видео/Youtube/euphoria

«Братья Харди» / «The Hardy Brothers»

Новая экранизация знаменитого подросткового детектива

Где/когда: Hulu — с 4 декабря 2020

Всё началось в 1927 году, когда разные авторы под единым литературным псевдонимом стали писать детские детективы — «Братья Харди», ставшие в Америке чуть ли не главными произведениями ХХ века в соответствующем поджанре. На сей момент написано уже 390 книг, которые переведены на все языки мира, включая русский. Кстати, цикл про девочку-детективщицу «Нэнси Дрю» также связан с «Братьями Харди». Первой в этом году повезло — про неё новый сериал уже вышел в эфир, а вторым счастье выпадет в декабре, когда стрим-сервис Hulu запустит новую телеверсию приключений старшенького и младшенького из семейства Харди.

Итак, братья Фрэнк и Джо Харди приезжают на летние каникулы в тихий захолустный городок Бриджпорт. Их отец, профессиональный детектив Фентон, проводит тайное расследование, связанное с недавней трагедией, а его сыновья, имеющие в ДНК ген детектива, вместе с новыми друзьями распутывают собственное параллельное дело. Роли юных детективов в 13-серийном проекте сыграли Александр Эллиот и Роэн Кэмпбелл.



«Селена» / «Selena: The Series»

Байопик самой успешной латиноамериканской певицы Штатов

Где/когда: Netflix — с 4 декабря 2020

Netflix традиционно на декабрь припас знатную пачку новых сериалов. Первой для подписчиков стриминга станет доступна биографическая драма «Селена». Телепроект посвящён жизни, деятельности и смерти известной латиноамериканской певицы из Техаса — Селены Кинтанилья-Перес, которую слушатели помнят просто как Селену. В этом году исполнилось 25 лет с момента её убийства, а в следующем поп-звезде могло бы исполниться 40. Она считается одной из самых успешных мексикано-американских исполнительниц ХХ века, которую все — от музыкальных критиков до простых слушателей — называли «Королевой техано» (фолк-музыка в среде мексикано-американского населения центрального и северного Техаса). Начало её музыкальной деятельности шло параллельно со становлением Мадонны, поэтому Селене приклеили ярлык — «Мадонна музыки техано» за чувство стиля. Авторитетный журнал Billboard провозгласил Селену наиболее коммерчески успешной латиноамериканской исполнительницей 1990-х годов, которая до сих пор входит в число самых влиятельных латиноамериканских исполнителей всех времён, а также ей приписывается вывод жанра техано в мейнстрим.

Селену убила 31 марта 1995 года её лучшая подруга и менеджер её фэшн-империи Иоланда Сальдивар, которую певица обвинила в растрате и мошенничестве с сетью её бутиков для фанатов. В ходе ссоры в мексиканском отеле Сальдивар застрелила Селену, которой было 23 года. Смерть вызвала настоящий шок у всей Америки, на её похороны приехали 3000 фанатов, а уже через 2 года киностудия Warner Bros в память о певице сняла байопик с молодой Дженнифер Лопес в главной роли. И вот спустя 25 лет выходит новый телесериал, в котором Селену сыграла актриса Кристиан Серратос, известная по зомби-франшизе «Ходячие мертвецы».

«Эйфория» / «Euphoria»

Жёсткая подростковая драма

Где/когда: HBO — с 6 декабря 2020

Год назад популярный американский рэпер Дрейк спродюсировал жёсткую подростковую драму «Эйфория» для кабельной медиа-империи HBO, тем самым переведя жанр на новый качественный уровень. «Эйфорией» принято восхищаться и называть must see. Так или иначе, в декабре 2020-го станут доступны два новых спецэпизода «Эйфории», теледрамы про двух подружек из американского захолустья. Всё как всегда — наркотики, тусовки, безнадёга, рехаб, новая подруга и надежда на светлое будущее… Напомним, что исполнительница одной из главных ролей в телесериале — актриса и певица Зендея — стала обладательницей премии EMMY за свою работу. В общем, нас ждёт продолжение экранизации современных реалий тинейджеров эпохи клауд-рэпа, их мечтаний, — в основном, не сбывшихся, — и иллюзий о красивой жизни из сториз разных знаменитостей. В главных ролях на пару с Зендеей — Хантер Шафер.

«Бесстыжие» / «Shameless»

Телесериал о подростках из бедного района Чикаго

Где/когда: SHOWTIME — с 6 декабря 2020

Ещё один телесериал о подростках — правда, белых ирландцах из Южного Чикаго, — вернётся на телеэкраны в начале декабря. Кабельная телесеть SHOWTIME запускает в эфир 11-й и, увы, последний сезон «Бесстыжих». Семейка Галлахеров по-прежнему чудит, пьёт, воруют, занимается махинациями, но искренне пытается встать на путь истинный. В последних сериях они постараются восстановить историческую справедливость и вернуть своему любимому району былое звание главной криминогенной дыры Чикаго, ибо в XXI веке туда понаехали модные яппи, и началась активная джентрификация района. В главных ролях — полюбившиеся за 11 лет детишки, которые уже стали взрослыми актёрами, а некоторые до неприличия раскачались! Возглавляет молодую плеяду Голливуда его ветеран — актёр Уильям Х. Мэйси. Появится ли под конец сериала выбывшая из-за денежного конфликта с продюсерами звезда проекта Эмми Россам — пока неясно. Кстати, именно из-за её отсутствия и падения рейтингов сериал и закрыли.



Фото: кадр извидео/youtube/Shameless on SHOWTIME

«Ваша честь» / «Your Honor»

Криминальная драма про честного судью

Где/когда: SHOWTIME — с 6 декабря 2020.

Если «Бесстыжие» отправляются в своё последнее плавание, то новый сериал SHOWTIME — «Ваша честь» — только начинает борьбу за зрителя. Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон возвращается на телеэкраны в 10-серийном мини-сериале про абсолютно понятную и российскому зрителю историю: сын влиятельного и успешного судьи из Нового Орлеана сбивает пешехода и скрывается с места преступления. Пешеходом оказывается подросток, он же — сын не менее влиятельного, чем судья, местного криминального босса. В результате ДТП некогда добропорядочная семья оказывается втянутой в опасную игру из лжи и обмана. «Ваша честь» — это американская адаптация израильского телесериала «Судья» 2017 года. Телеверсию для Штатов сотворили создатели «Хорошей жены» — Роберт и Мишель Кинг, а также сценарист «Однажды ночью» Стивен Моффат. А постановщиком выступил Эдвард Бергер, режиссёр нашумевшего телепроекта «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем. В главных ролях, помимо Брайана Крэнстона, заняты: Майкл Стулбарг, Исайя Уитлок мл., Кармен Эджого, Хоуп Дэвис, Блэр Андервуд, Эми Ландекер и София Блэк-Д’Элиа.

«Хрупкие создания» / «Tiny Pretty Things»

Когда «Чёрный лебедь» встретил «Милых обманщиц»

Где/когда: Netflix — с 14 декабря 2020

Ещё один любопытный проект VOD-платформы Netflix стартует в середине декабря — балетный триллер «Хрупкие создания». Все уже давным-давно выяснили, что мир балета полон зависти, интриг, лицемерия и членовредительства. Вот и новый телесериал «Хрупкие создания» продолжает эту тему. По большому счёту, перед нами — 10-серийная экранизация одноимённого романа журналистов Соны Чарайпотры и Дониэлль Клэйтон о скандалах в элитной балетной школе Чикаго. В центре внимания — начинающая афроамериканская балерина. Приехав из провинции учиться в этой самой престижной танцевальной школе, она оказывается втянута в тамошние разборки вокруг загадочного несчастного случая с ведущей ученицей и балериной. Тёртое стекло в пудру и лезвия в пуанты — неизбывные страшилки про наш балет — покажутся вам цветочками по сравнению с тем, что творится в мире балета Чикаго.

«Противостояние» / «The Stand»



Самая актуальная экранизация Стивена Кинга

Где/когда: CBS All Access — с 17 декабря 2020

Не просто самый ожидаемый телепроект конца года, но и самый актуальный. В середине декабря стриминговая платформа CBS All Access выложит экранизацию одноимённого романа Стивена Кинга — «Противостояние». Сюжет эпичного постапокалиптического сериала — следующий: на секретной базе происходит утечка смертельного вируса (ничего не напоминает?). Весь персонал лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей — начинается эпидемия. Немногие уцелевшие, как обычно, разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному Человеку, который стремится к мировому господству. Работа над телеверсией романа Стивена Кинга началась давно, последние два года продолжалась с переменным успехом, и вот в эпоху COVID-19 вновь реанимировалась. Причём концовку отредактировал сам мастер ужаса — мистер Стивен Кинг. «Противостояние» привлекает к себе внимание не только актуальностью происходящего, но и отличным кастингом: Александр Скарсгард, Вупи Голдберг (недавно отметившая юбилей — 65 лет!), Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Хизер Грэм, Грег Кинниэр, Одесса Янг и Нат Вулф.

«Эль Сид» / «El Cid»

Испанская историческая телеэпопея

Где/когда: Amazon Prime Video — с 18 декабря 2020

Не только Netflix развивает свои иноязычные сегменты — его основной конкурент Amazon Prime Video также не отстаёт. В середине декабря для подписчиков по всему миру станет доступен многообещающий испанский исторический телесериал «Эль Сид», история Родриго Диаса де Вивара, кастильского дворянина и героя войны в средневековой Испании. Сид Кампеадор, или просто Эль Сид, жил в XI веке в Кастилии, и за свою политическую, военную и прочую деятельность на благо родины стал со временем национальным героем Испании, героем испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии французского драматурга XVII века — Пьера Корнеля. Про героя и участника Реконкисты полвека назад легендарный американский режиссёр Энтони Манн снял исторический эпос с Чарлтоном Хестоном и Софи Лорен в главных ролях. Во время ререлиза фильма в 1993 году Мартин Скорсезе похвалил «Эль Сида» как «одного из величайших эпических фильмов, когда-либо созданных». И вот в конце 2020 года нас ждёт уже новая телеверсия событий. Мы опять увидим знаменитый меч Эль Сида, побываем виртуально в прекрасном испанском городе Бургосе, где стоит памятник их земляку, да и в принципе насладимся добротным европейским историческим телесериалом. Телеобозреватели поговаривают, что «Эль Сид» станет достойной заменой «Викингам». В главной роли — молодой и уже популярный испанский актёр Хайме Лорэнте, известный по двум другим рейтинговым испанским телесериалам — «Элита» и «Бумажный дом».

«Бриджертон» / «Bridgerton»

Американская история а-ля «Аббатство Даунтон»

Где/когда: Netflix — с 25 декабря 2020

Влиятельная афроамериканская продюсер Шонда Раймс, подарившая миру бесконечную «Анатомию страсти» и политдраму «Скандал», дебютирует на Netflix прям на Рождество. Её команда создала новый исторический телепроект, который уже называют американской версией британского «Аббатства Даунтон». Шонда Раймс спродюсировала сериал создателя «Скандала» Криса ван Дьюсена, который перенёс на телеэкран цикл одноимённых романов писательницы Джулии Куин «Бриджертон». Её бестселлеры про жизнь английских светских салонов XIX века начали публиковаться в 2000 году, и на сегодняшний день вышло уже 9 книг, которые переведены на 19 языков. Итак, события разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, в 1810-е годы, где высшим светом верховодит аристократическая семейка Бриджертонов. Нас ждёт костюмная драма про схватки лондонской аристократии. Но не забывайте, что телесериал — американский, поэтому этнический и расовый историзм здесь напрочь отсутствуют. Не стоит задумываться над тем, что афроамериканцы не могли щеголять в париках в среде высшей британской аристократии начала XIX века. Самый шок — супругу британского короля Георга III и бабушку будущей королевы Виктории — королеву Шарлотту Мекленбург-Стрелицкую играет Голда Рошевель (ну, а почему бы и нет?). В главных ролях снялись: легендарная 85-летняя Джули Эндрюс, подарившая свой голос главной героине, точнее — главной закадровой рассказчице книги и сериала — леди Уислдаун. Полли Уокер, Реге Пейдж, Руби Баркер, Джонатан Бэйли, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Люк Томпсон и Люк Ньютон.

«Леденящие душу приключения Сабрины» / «Chilling Adventures of Sabrina»

Хоррор-ремейк истории про маленькую ведьму Сабрину

Где/когда: Netflix — с 31 декабря 2020

На последний день года Netflix отложил запуск второй части 2-го сезона своего неплохого детского хоррора про знаменитую маленькую ведьму Сабрину. Напомним, что Сабрина пытается найти истинную себя между натурами смертной и ведьмы, при этом ей приходится противостоять злым силам, которые угрожают ей, её семье и всему миру людей. Проект продюсера Грега Берланти построен исключительно на хоррор-стилистике и абсолютно далёк от знаменитого подросткового телесериала из 90-х с Мелиссой Джоан Харт. Здесь маленькую ведьму сыграла уже подросшая со времён «Безумцев» Кирнан Шипка, а сериал кишит отсылками к культовым классическим голливудским триллерам и ужастикам. Первый сезон был принят публикой и кинокритиками на ура, но после старта первой части 2-го сезона в январе этого года Netflix уже в июле объявил, что закрывает телесериал, так что нас ждут финальные серии.

«Пассажиры»

Триллер про такси

Где/когда: START — с 24 декабря 2020

Не обойдётся в нашем топе и без многообещающей отечественной сериальной премьеры. С 24 декабря на видеосервисе START станет доступен новый триллер Карена Оганесяна. Проект называется «Пассажиры», и в главной роли — Кирилл Кяро. По сюжету, к таксисту Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого страшного мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой бесконечный путь. «Пассажиров» сериала из восьми новелл сыграют Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»