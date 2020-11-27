Житель Оренбурга едва не сгорел в лифте многоэтажного дома из-за собственного легкомыслия.
Инцидент произошел 27 ноября в одной из многоэтажек на проспекте Победы, сообщают местные СМИ. Его зафиксировала камера в лифте, и видео разлетелось в Сети.
На записи видно, как мужчина заходит в лифт с сигаретой и держит в руках ёмкость с прозрачной жидкостью, видимо стакан. Зачем-то он поджигает жидкость, и пламя охватывает его руки. Он отбрасывает стакан, и в лифте начинается пожар. Через несколько секунд он снимает верхнюю одежду и сбивает огонь. Руки ему удаётся потушить, и тут он падает на колени прямо в огонь, вероятно из-за боли. Когда в лифте открываются двери, мужчина не сразу выбирается наружу, уже с горящими брюками.
Orenday со ссылкой на МЧС пишет, что на место выезжали пожарные. Мужчина госпитализирован с ожогами 30% тела.
«Росбалт» добавляет, что, по неподтвержденным данным, в ёмкости был спирт. У мужчины якобы закончилась омывательная жидкость в автомобиле, и он решил взять из дома немного спирта. А в лифте, спускаясь с 16-го этажа на 1-й, решил проверить, как он горит.